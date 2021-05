Festival della Luce Lake Como: “L’amor che move il sole e l’altre stelle” 15-23 maggio

L’ottava edizione del Festival della Luce Lake Como – promosso e organizzato da Fondazione Alessandro Volta con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Como e Comune di Pusiano – si sta svolgendo fino al 23 maggio con il titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

Il Festival intende, infatti, approfondire il tema del Sole, questa volta incrociandolo con l’importante anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dando vita a incontri di divulgazione scientifica, eventi culturali e mostre grazie alla partecipazione di importanti personalità del mondo della scienza e della cultura.

Nato con l’obiettivo di esplorare e divulgare il tema della luce, incontrando sensibilità tra loro differenti attraverso varie chiavi di lettura e format, il Festival si propone di diffondere la cultura scientifica e umanistica e l’amore per la conoscenza raccogliendo l’eredità

lasciataci dall’illustre concittadino Alessandro Volta, offrendo al grande pubblico, e in particolare ai giovani, occasioni di incontri con Premi Nobel, personaggi di spicco della ricerca scientifica e della cultura, mostre, incontri nelle sedi storiche, in spazi non convenzionali e periferici, eventi nelle piazze cittadine e del territorio limitrofo.

Il Festival è organizzato nell’ambito e in concomitanza con la Giornata Internazionale della Luce, che ogni anno viene celebrata nel Mondo il 16 maggio sotto l’egida dell’UNESCO.

Il 22 maggio alle 18.00 – Sala Bianca del Teatro Sociale – Incontro con il Premio Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor dal Titolo: “Altri Mondi nel Cosmo? La ricerca dei pianeti simili alla nostra Terra e …forse un rifugio per la Vita!”

A chiudere il Festival della Luce Lake Como 2021 sarà la partecipazione straordinaria del Premio Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor con la conduzione di Giovanna Tinetti, Direttore del gruppo di Astrofisica del University College London. Pluralità di mondi nell’universo, pluralità di mondi abitati? A 25 anni dalla scoperta di Pegasi 51b, il primo pianeta in orbita attorno a una stella simile al Sole, il Premio Nobel accompagnerà il pubblico a rispondere a questa doman-da che l’uomo si pone da oltre 2.000 anni. Sarà presente l’Associazione Radioamatori Italiani di Como per illustrare il progetto “Alessandro Volta EME (Earth-Moon-Earth) station: una stazione radioamatoriale per collegamenti Terra-Luna-Terra” intitolato alla me-moria di Emilio e Mario Baserga, radioamatori sperimentatori di tecnologie avanzate.NB: In occasione di tutte le iniziative in programma, il pubblico dovrà essere munito di mascherina.

Fino al 23 maggio, Mostra Museo della Seta – apertura tutti i giorni da giovedì a domenica, dalle 15 alle 19 previa prenotazione su [email protected] <mailto:[email protected]> 30 persone per visita.Titolo: “Dagli Inferi al Sole. Il Mosaico della Divina Commedia” in collaborazione con il Museo della Seta di Como. Con il sostegno di Stamperia di Lipomo e Gobetti Progetta-zione Tessuti OperatiRimanendo nella sfera dantesca, in collaborazione con il Museo della Seta di Como,

sarà allestita la Mostra che esporrà, nelle sue sale storiche, una selezione di stampe su seta ottenute con la tecnica del mosaico. Ogni tessera del racconto è una iconografia dell’astro e dell’autore della Divina Commedia.

Nell’accostamento con le altre, le tessere compongono il racconto finale: iconografie più grandi del Sole e del Sommo Poeta.