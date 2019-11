“Una città di luce” in prima proiezione assoluta

By

Nell’ambito della mostra “LA VOCE DELL’ADDA. LEONARDO E LA CIVILTÀ DELL’ACQUA. Milano, Cremona, Sondrio”, Fondazione AEM presenta in anteprima assoluta il documentario “Una città di luce” realizzato dall’associazione memoMI e dedicato alla storia di AEM e dell’illuminazione di Milano, attraverso le attività e il patrimonio storico-industriale della Fondazione.

La proiezione, prevista per mercoledì 20 novembre alle ore 18.30, raccoglie tra le numerose testimonianze quelle di Alberto Martinelli – Presidente di Fondazione AEM, di Francesca Appiani – Museimpresa, di Giorgio Bigatti – Direttore Fondazione ISEC, di Gianni Canova – Rettore IULM e di Giovanni Valotti – Presidente A2A.

L’evento si inserisce inoltre nella programmazione della Settimana della Cultura d’Impresa, rassegna promossa da Confindustria, giunta alla sua XVIII edizione, che con convegni, incontri, workshop, proiezioni cinematografiche, mostre, dibattiti e visite guidate coinvolge dall’8 al 22 novembre diverse città italiane.

La visione del documentario offre la possibilità di visitare la mostra “La voce dell’Adda. Leonardo e la civiltà dell’acqua. Milano, Cremona, Sondrio”, a cura di Alberto Martinelli e Fabrizio Trisoglio, esposta fino al 27 dicembre.

Il percorso, dallo spiccato carattere culturale e divulgativo, composto da fotografie riprodotte su pannelli e filmati tutti provenienti dagli Archivi Storici di Fondazione Aem, accompagna visitatori di ogni età lungo il corso fluviale. Si parte dalle sorgenti dell’Adda nelle Alpi Retiche, in Valtellina, per giungere fino a Cremona, attraverso immagini delle grandi opere idroelettriche dell’ex municipalizzata milanese, alcuni veri e propri capolavori di archeologia industriale; completano vedute e scorci del territorio e del contesto montano, naturalistico, tecnologico, agricolo e sociale attraversato dal fiume lombardo.

L’itinerario della mostra – che vede la presenza di autorevoli artisti quali Antonio Paoletti, Guglielmo Chiolini, Gianni Berengo Gardin, Francesco Radino, Luigi Bussolati – spazia dalle rare immagini della seconda metà dell’Ottocento del Fondo Vismara, a quelle degli anni Trenta e Cinquanta, fino al ricco Fondo Contemporaneo degli anni Ottanta e alle più recenti campagne fotografiche commissionate da Fondazione Aem. A corredo, inedite rappresentazioni cartografiche provenienti dall’Ufficio del Genio Civile di Sondrio e le artistiche raffigurazioni del medio-basso corso dell’Adda a cura di Albano Marcarini, oltre a citazioni e riferimenti letterari dedicati al territorio, che culminano con una riflessione sulla civiltà dell’acqua e Milano attraverso il ruolo fondamentale dei Navigli.

Ad integrazione della parte fotografica, è proposta una speciale installazione audiovisiva con spezzoni di filmati storici dedicati al fiume Adda, recentemente restaurati e provenienti dall’Archivio filmico Aem, a completamento di un racconto visivo ed emotivamente immersivo che spazia tra tempi, luoghi e contesti profondamente diversi.

L’esposizione, ideata e promossa da Fondazione Aem – Gruppo A2A, mette in luce la valorizzazione del patrimonio dell’impresa e si avvale del patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Sondrio, Comune di Cremona, Museimpresa, Rete Fotografia, Milano e Leonardo.

Infine la mostra, in seguito a questa prima esposizione milanese, nella prima metà del 2020 sarà esposta nelle città di Cremona e Sondrio, in collaborazione con enti e comuni locali.

La rassegna è accompagnata da un ricco catalogo con tutte le immagini in mostra e testi a firma dei curatori, di Giovanni Valotti, Presidente A2A, e di Guglielmo Scaramellini, professore di Geografia dell’Università degli Studi di Milano.

Fondazione AEM – Gruppo A2A

Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem ha finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale, e si propone di perseguire nell’ambito territoriale della Regione Lombardia la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale di Aem, storica società energetica del Comune di Milano.

Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative nel campo dell’energia e dei servizi a rete sono stati il tratto caratteristico di Aem.

Altra importante attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni architettonici e culturali di Aem, come ad esempio i suoi Archivi Storici comprendenti documenti, fotografie, progetti, disegni, libri contabili, contratti e la collezione di oggetti d’arte, di cui è promossa e diffusa la conoscenza.

Fra le numerose iniziative, a partire dai festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita dell’impresa (2010), sono state realizzate diverse manifestazioni che hanno dato luogo a mostre dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione di alcuni luoghi storici dell’impresa, come i gasometri della Bovisa, le grandi ricevitrici elettriche nord e sud e la centrale di piazza Trento. In particolare, fulcro delle sue operazioni è la promozione delle attività di recupero e di riordino degli archivi, garantendo l’accessibilità a studiosi e cittadini sempre nel rispetto dei vincoli posti dalla Soprintendenza archivistica.

Coordinate documentario

Titolo Una città di luce

Sede Sala Cinema, Casa dell’Energia e dell’Ambiente, piazza Po 3, Milano

Data mercoledì 20 novembre 2019

Orari dalle 18.30 alle 20

Interventi Alberto Martinelli, Presidente Fondazione AEM – Gruppo A2A

Didi Gnocchi, Direttore editoriale memoMI

Francesca Appiani, Museimpresa

Giovannella Rendi, Autrice

Fabrizio Trisoglio, Responsabile Scientifico Fondazione AEM – Gruppo A2A

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata

Coordinate mostra

Titolo LA VOCE DELL’ADDA. Leonardo e la civiltà dell’acqua. Milano, Cremona, Sondrio

A cura di Alberto Martinelli e Fabrizio Trisoglio

Sede Casa dell’Energia e dell’Ambiente, piazza Po 3, Milano

Date 28 ottobre – 27 dicembre 2019

Orari lunedì-giovedì ore 9-17.30 | venerdì ore 9-14 | Chiuso 25 e 26 dicembre

Ingresso gratuito

Info pubblico Tel. +39 02 7720 3935 – fondazioneaem@a2a.eu – www.fondazioneaem.it

Come arrivare M1 Pagano, M2 Sant’Agostino, Autobus 61, Tram 10