La Grecia ci ripensa: riapre i confini con l’Italia con quarantena obbligatoria dai 7 ai 14 giorni

La Grecia ci ripensa. Dopo aver deciso di non aprire i suoi confini all’Italia in vista della stagione estiva ora sembrerebbe esserci un dietro front.

Il sito dell’ambasciata Greca a Roma ha pubblicato una lista con le misure che verranno prese per tutti i turisti, italiani e non, che sceglieranno la Grecia per trascorrere le vacanze.

In primis l’ambasciata precisa che fino al 15 giugno è prevista la quarantena obbligatoria per chiunque arrivi in Grecia e da qualsiasi paese. La quarantena andrà dai 7 giorni in caso di test negativo ai 14 con il risultato del test positivo. I voli internazionali atterreranno soli all’aeroporto di Atene.

Dal 15 al 30 giugno tutti i turisti italiani provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna saranno sottoposti al test. I voli internazionali potranno atterrare anche a Salonicco. I turisti provenienti da queste regioni dovranno fare un periodo di quarantena in un albergo designato. La quarantena durerà 7 giorni se il test è negativo o 14 in caso di positività.

Le misure cambieranno dal 1 luglio quando i voli internazionali potranno atterrare in tutti gli aeroporti della Grecia. I turisti verranno comunque sottoposti ai test a campione.

Gli arrivi via mare saranno consentiti a partire dal 1 luglio.