La Giornata del Riuso: l’undicesima edizione, tra baratto e laboratori, allo Spazio Ratti

Ore 15-17: Laboratorio di origami con carte di riciclo “

Pieghiamo e creiamo segnalibri e piccoli animali

” (per adulti),

Emanuela Molinari

I laboratori e le attività in programma domenica 27 gennaio:

Ore 10-13: Spazio gioco con materiale di recupero (per bambini), Scuola dell’infanzia Beretta di San Fermo della Battaglia

Ore 10-12: Laboratorio “ Tramiamo: tessiamo insieme con tanti filati diversi per comporre un arazzo collettivo ” (per famiglie), Marina Bianco

Ore 10-12: Laboratorio “ Cannucce di carta: che passione! ” (per famiglie), Matilde Cetti

Ore 15.30-16.30: Sfilata di Moda “Cosa hai in testa?” Sfilata di abiti usati e accessori del commercio equosolidale, in collaborazione con i Negozi dell’usato Si può fare e CercaTrova , la Cooperativa Garabombo e l’Istituto Cias Formazione Professionale

La Sfilata di Moda “Cosa hai in testa?” sarà un défilé di capi usati forniti dai Negozi dell’usato Si può fare e CercaTrova di Como e borse (in sari e in copertoni riciclati) fornite dalla Cooperativa Garabombo di Como, indossati da modelle e modelli volontari, acconciati e truccati a tema dalle studentesse della Scuola Cias Formazione Professionale. INGRESSO LIBERO: Baratto, Laboratori e Spettacoli gratuiti.SEDE: Como, Spazio Antonio Ratti (ex Chiesa di San Francesco), Largo Spallino 1.Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a venire all’appuntamento a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico: lo “Spazio Antonio Ratti” si trova a pochi passi dal Mercato coperto cittadino ed è facilmente raggiungibile sia con gli autobus sia con il treno. Per chi non potesse rinunciare alla propria auto nelle immediate vicinanze si trovano, comunque, più aree di sosta e autosili.

L’11ma “Giornata del Riuso” è organizzata all’interno del progetto RI-GENERAZIONI, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da Regione Lombardia – DG Politiche sociali, abitative e disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018. La manifestazione è realizzata da l’Associazione di promozione sociale “L’isola che c’è”, insieme a l’Associazione “Battito d’Ali“, l’Associazione “La Fenice“, l’Organizzazione di volontariato Circolo “Angelo Vassallo” – Legambiente Como, la Cooperativa “Si può fare”, la Cooperativa “Borea”, la Cooperativa “Garabombo”, l’Associazione “Famiglie in Cammino” e l’Istituto “Cias Formazione Professionale” con il supporto operativo della Cooperativa Sociale “Ecofficine” e in collaborazione con il Comune di Como – Assessorato alla Cultura. Contribuiscono alla realizzazione delle tante iniziative proposte numerosi soggetti del territorio. La “Giornata del Riuso” è un evento nato nel 2014 all’interno dei progetti “Meno Rifiuti Più Valore” e “Radici e Ali” con l’obiettivo di creare un’occasione di aggregazione sociale e culturale, dove i cittadini possano scambiare oggetti inutilizzati con altri di interesse, a beneficio dell’ambiente e della loro economia familiare.