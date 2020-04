Da 5 settimane beni alimentari in dono a 102 famiglie comasche in difficoltà

Come ormai di consueto da cinque settimane, anche i volontari della Protezione civile insieme ai dipendenti del Centro Diurno Disabili comunale di via Del Doss hanno provveduto alla suddivisione e all’insacchettamento di beni alimentari per 102 famiglie che si sono rivolte al COC e che in questo momento stanno attraversando un momento difficile dovuto all’emergenza sanitaria, per un totale di 291 cittadini, di cui 90 minori.

Sono stati quindi distribuiti alimentari freschi al domicilio degli utenti per un totale di:

– 800 chili di verdura e frutta;

– 20 chili di affettati già imbustati;

– 50 chili di formaggi;

– 100 chili di yogurt e prodotti dolciari.

Lunedì si provvederà invece alla distribuzione e alla consegna di alimenti secchi, fra cui pasta, conserve, olio, sale, prodotti per la colazione e biscotti, tonno, farina. Dopo ogni distribuzione l’ambiente in cui vengono preparati i sacchetti viene sanificato.

Questo servizio è reso possibile dalle organizzazioni di volontariato gruppo comunale di Protezione civile di Como, VAB Lombardia, Colline Comasche Onlus e Croce Rossa Italiana.