Coronavirus: mascherine gratis nelle farmacie dalla Regione ma la distribuzione inizierà non prima di fine settimana prossima

Le 178mila mascherine assegnate a Como da Regione Lombardia che dovevano essere distribuite a partire da oggi, 6 aprile 2020, anche nelle farmacie non sono ancora disponibili.

La comunicazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, Conferservizi e Federfarma Lombardia in una nota inviata ai membri dell’assemblea regionale Federfarma, alle associazioni provinciali titolari di farmacie in Lombardia e all’Ordine dei farmacisti lombardo sembra piuttosto chiara: “In relazione alle voci diffuse dell’imminente distribuzione delle mascherine nelle farmacie, si informa che le stesse saranno disponibili in farmacia non prima di fine settimana prossima”.

Non resta che aspettare altre comunicazioni da Regione Lombardia in merito alla distribuzione delle mascherine.