C’è anche il CFP di Como tra le scuole del progetto “Gorgonzola e Mascarpone al gusto di…?”

IL NUOVO GUSTO DI GORGONZOLA E MASCARPONE?

CAROZZI AFFIDA LA RISPOSTA AGLI STUDENTI

C’è anche il CFP di Como tra le 13 scuole lombarde che prenderanno parte al progetto “Gorgonzola e Mascarpone al gusto di…?”

Nuovo anno scolastico, nuovo progetto dedicato alle scuole per Carozzi Formaggi. L’azienda valsassinese ha infatti scelto di coinvolgere tutte

le scuole della Lombardia legate al mondo del food in una sfida

Pasturo – Si chiama “Gorgonzola e Mascarpone al gusto di…?” ed è una sfida che coinvolgerà 13 scuole superiori e istituti lombardi al fine di ideare il nuovo gusto “Gorgonzola e Mascarpone” che entrerà a far parte della gamma dei prodotti Carozzi Formaggi a partire dal 2020. Entrato nel vivo proprio in questi giorni, il progetto si rivolge alle classi di istituti alberghieri e scuole professionali legati al mondo della ristorazione con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in un’esperienza con la quale mettere in luce le proprie abilità. Al termine della sfida, verrà infatti scelto il nuovo gusto Gorgonzola e Mascarpone che, a partire dal 2020, verrà proposto dall’azienda ai suoi consumatori in occasione di eventi, fiere e all’interno del suo punto vendita con uno speciale pack dedicato e un evento di lancio esclusivo.

Creatività, gusto e conoscenza sono le tre parole chiave attraverso le quali gli alunni dovranno studiare la loro migliore proposta in un mese di tempo, sfruttando le conoscenze acquisite sui banchi di scuola e in occasione di una lezione speciale tenuta dai referenti dell’azienda Carozzi Formaggi organizzata in collaborazione con cadauno istituto.

Quale sarà dunque il nuovo gusto “Gorgonzola e Mascarpone Carozzi” per il 2020? La risposta sarà in mano ai giovanissimi futuri chef e operatori della ristorazione della Lombardia.

“Durante lo scorso anno scolastico abbiamo proposto un piccolo progetto a tre scuole superiori. Il successo di quell’esperienza ci ha fatto pensare a qualcosa di più grande, che potesse coinvolgere ancora più studenti in una sfida ancor più importante. Crediamo nel potenziale delle nuove generazioni e siamo convinti che un’azienda si debba sempre confrontare con punti di vista esterni. Lavorare a stretto contatto con i ragazzi ci permetterà di acquisire nuovi input utili per il nostro lavoro quotidiano. I ragazzi dovranno prestare attenzione a tanti elementi per creare il loro miglior “Gorgonzola e Mascarpone al gusto di…?”: estetica, gusto e fattibilità produttiva sono solo i principali” – ha dichiarato Vera Carozzi – Portavoce della terza generazione Carozzi Formaggi.

L’azienda in questi giorni si sta recando presso ogni istituto coinvolto al fine di spiegare agli studenti gli elementi ai quali dovranno prestare attenzione e fornendo loro nozioni circa il prodotto caseario in questione.

Al via quindi la sfida! Quale sarà la scuola che ideerà il nuovo gusto “Gorgonzola e Mascarpone”? Lo scopriremo entro la fine dell’anno

Le scuole che hanno accolto con entusiasmo il progetto sono le seguenti: l’Istituto Professionale dei Servizi Olivetti di Monza (MB), la Fondazione Luigi Clerici con i suoi CFP di Abbiategrasso (MI) e di Parabiago (MI), il Collegio Arcivescovile Ballerini di Seregno (MB), la Fondazione ENAIP di Lecco (LC), il CFPA di Casargo (LC), il Collegio Arcivescovile “Castelli” di Saronno (VA), l’Istituto d’istruzione superiore di Codogno con il suo IPAA “E. Merli” (LO), l’AFGP Centro Bonsignori di Remedello (BS), il CFP di Como (CO), il Collegio De Filippi di Varese (VA), ABF – Azienda Bergamasca Formazione e iSchool, entrambe di Bergamo (BG).