Canyoning in Lombardia con le Guide Alpine: un tuffo dove l’acqua è più blu

COS’È IL CANYONING

Tuffi o calate in fresche pozze d’acqua cristallina. Toboga, discese in strette gole di roccia scavate dal fiume. Il Canyoning o torrentisimo consiste nella discesa di torrenti e di strette gole scavate da corsi d’acqua. Questa attività vive in Italia un vero boom di praticanti: non solo sportivi e amanti della montagna – dove si pratica il canyoning – ma anche semplici turisti desiderosi di vivere un’avventura che combina un’attività acquatica con l’ambiente montano.

Un’attività che si svolge in paradisi naturali non può essere esente da rischi. Così la pratica del canyoning richiede un’ottima conoscenza dell’ambiente montano in cui ci si muove, delle tecniche e dell’attrezzatura alpinistica: corde, imbraghi, discensori, ecc. In Italia l’unico professionista abilitato ad accompagnare e ad insegnare la pratica del canyoning è la Guida Alpina specializzata in questa disciplina. Anche perché la legge n. 6 del 2/1/1989 stabilisce che l’insegnamento e l’accompagnamento nelle attività che prevedono l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche siano riservate alle Guide Alpine.

CANYONING IN LOMBARDIA

La Lombardia offre fiumi e vallate uniche per bellezza e natura in cui praticare il canyoning, alcune di fama internazionale: il torrente Cormor in Val Malenco, il Perlana sul lago di Como, il fiume Vione sul lago di Garda, o il Fiumenero in Valbondione, o ancora il torrente Boggia in Val Bodengo, in Valchiavenna, le cui acque accolgono ogni anno centinaia di turisti, dai più esperti ai principianti. Il canyoning infatti, piace aibambini come agli adulti, si pratica in gruppi e non richiede capacità atletiche particolari, se non la confidenza con l’acqua.

Chi volesse sperimentare la bellezza di questa attività può contattare una Guida alpina specializzata in canyoning. Al Collegio delle Guide alpine della Lombardia sono iscritte 46 Guide alpine specializzate segnalate sul sito del Collegio a questo link https://new.guidealpine.lombardia.it/albo-professionale-new/specializzazioni/. Nella sezione “Albo” del sito si trovano poi le email e i numeri di telefono di ciascun professionista.