XI Giornata dell’Innovazione: Liceo Galileo Galilei, ASFAP Onlus e ISIS Romagnosi vincono il Premio IdeaImpresa 2019

XI Giornata dell’Innovazione:

Liceo Galileo Galilei, ASFAP Onlus e ISIS Romagnosi i vincitori del Premio IdeaImpresa2019

Quest’anno hanno partecipato 21 squadre per un totale di circa 100 studenti provenienti da 10 istituti di scuola secondaria superiore della provincia.

Lomazzo (CO), 28 maggio 2019 – La trasformazione digitale quale opportunità per portare innovazione e vantaggio competitivo all’imprenditorialità e quale fattore strategico imprescindibile in un mondo sempre più globalizzato. Questo il tema al centro della undicesima Giornata dell’Innovazione svoltasi oggi presso ComoNExT – Innovation Hub di Lomazzo.

In una realtà in continuo mutamento – dai rapporti tra imprese e clienti/cittadini ai processi di lavoro e di produzione, dal lavoro e dal mercato dell’offerta alle abitudini di ognuno di noi – le tecnologie abilitanti si prestano a creare soluzioni sempre più aderenti ai bisogni emergenti, ma hanno bisogno di essere conosciute e percorse in tutte le più svariate applicazioni. Quello che fa la differenza è una corretta interpretazione e analisi non solo degli strumenti, ma anche dei vantaggi che ne possono derivare dal corretto utilizzo.

Un’intera giornata ricca di appuntamenti in cui informazione, conoscenza e immaginazione si sono mescolate dando modo a giovani studenti ed imprese di confrontarsi per acquisire maggiore consapevolezza sulle proprie capacità e sulle reali aspettative del mondo del lavoro attuale.

La Giornata ha visto anche la presentazione e la premiazione dei progetti che hanno partecipato al concorso IdeaImpresa2019 che la Camera di Commercio di Como-Lecco rivolge a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori della provincia. La commissione di valutazione, composta da Marco Mazzone – consigliere della Camera di Commercio di Como-Lecco, Stefano Soliano – direttore di Sviluppo Como – ComoNExT S.p.A., Lorenzo Goretti – presidente G.R. Informatica Srl in rappresentanza del mondo delle imprese, Manuela Pizzagalli – Fondazione Politecnico di Milano – Sviluppo di progetti di Ricerca, Innovazione e Sostenibilità ambientale, Stefano Bonometti – docente Università dell’Insubria – Dipartimento Scienze Umane e dell’Innovazione del Territorio, ha scelto i cinque progetti migliori tra i 21 pervenuti.

Il primo premio (3.000 euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato aggiudicato alla squadra DOCTeam del Liceo Galileo Galilei di Erba con il progetto “S.I.M.P.O.”, un orsacchiotto a supporto del medico pediatra per aiutarlo nella visita dei bambini. Il prodotto è capace di misurare e tenere monitorati per tutta la durata della visita i valori di temperatura, ritmo respiratorio, frequenza cardiaca e ossigenazione sanguinea ed è dotato di uno speaker per comunicare con il bambino i movimenti da eseguire.

Il secondo premio (2.000 euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato aggiudicato alla squadra SMART TEAM dell’Associazione Somasca Formazione Aggiornamento Professionale A.S.F.A.P – ONLUS di Como con il progetto “SMART GLOVE”, un guanto indossabile, multipiattaforma ed interconnesso, con molteplici applicazioni: consente all’operatore di interfacciarsi alle macchine di produzione oppure ai portatori di handicap di poter svolgere attività domestiche in autonomia.

Il terzo premio (1.500 euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato aggiudicato alla squadra GREEN HOUSE dell’ISIS Romagnosi di Erba con il progetto “SERRANOVA”, una serra-vivaio modulare totalmente automatizzata controllabile dall’utente tramite un’app da smartphone.

Il Premio Comunicazione per il progetto più efficace dal punto di vista della comunicazione dell’idea innovativa (del valore di 500 euro) è stato aggiudicato alla squadra VISION TOUR di ENAIP Como con il progetto “VISION TOUR”, un tour “virtuale” del Lago di Como che integra il tour “reale” con ulteriori informazioni per il visitatore.

Il Premio Fattibilità per il miglior lavoro dal punto di vista dell’analisi di fattibilità dell’idea innovativa presentata (del valore di 500 euro) è stato aggiudicato alla squadra GG IT del Liceo Galileo Galilei di Erba con il progetto “CARING SOLE”, una soletta intelligente per scarpa in grado di aiutare le persone anziane a riconoscere, in caso di caduta, le possibili criticità generate e, se necessario avvertire i soccorsi.

Quest’anno le cinque squadre vincitrici del concorso avranno la possibilità di partecipare alla fiera SPS IPC Drives ITALIA di Parma dedicata al mondo dell’automazione elettrica e presentare i propri progetti in uno spazio dedicato all’interno dell’arena Competence Accademy.

Ai classici premi messi a disposizione dalla Camera di Commercio si aggiungono il premio CREATTIVITA’ dell’Associazione Rotary International (500 euro) e il premio NUOVO DI NUOVO dell’azienda Seam Engineering (500 euro).Progetti partecipanti al bando IdeaImpresa 2019

.