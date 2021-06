Vaccinazioni, Bertolaso: “Lombardia da record”

“Parto da un dato che, purtroppo, ancora una volta, non viene considerato per quanto vale o addirittura sottovalutato: anche martedì 22 giugno, per le vaccinazioni, è una Lombardia da record. Il 20% dei vaccini somministrati in Italia è stato effettuato in Lombardia che, fra l’altro, è la regione stabilmente in testa al rapporto fra dosi consegnate dal Commissario Figliuolo e somministrate (mercoledì 23 giugno è al 96,5%, ndr)”.

Lo ha comunicato detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale lombarda, durante la conferenza stampa cui ha partecipato insieme alla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti e al professor Giovanni Corrao, ordinario di Statistica medica presso l’Università di Milano Bicocca che ha presentato una nuova piattaforma dedicata all’impatto delle vaccinazioni sui casi di Covid.

“Abbiamo tenuto duro – ha spiegato – quando puntavamo a vaccinare tutti gli over 80 prima di passare ai settantenni. Finite le persone più a rischio abbiamo abbassato l’età. Questa è stata la nostra road map. E non abbiamo mai cambiato idea. Abbiamo fatto sempre e solo quanto previsto dalle indicazioni del Governo. Nonchè di Aifa e del ministero della Salute”.

“La Lombardia – ha spiegato – ha vaccinato tutti gli over 60. Mancano sono quelli che hanno fatto il Covid e quelli che non vogliono vaccinarsi, che non possiamo andare a prendere a casa con i carabinieri”.

“Vorrei infatti che tutti avessimo la consapevolezza – ha concluso Bertolaso – che questo grande piano di vaccinazioni della Lombardia da record non è stato portato avanti solo da un punto di vista meramente organizzativo e logistico-procedurale. Abbiamo infatti voluto coinvolgere in questo grandissimo piano di sanità pubblica una componente scientifica che doveva essere complementare. Il professor Corrao è infatti la punta dell’iceberg di una squadra che ha sempre lavorato in silenzio per guidarci in quello che doveva essere il percorso più intelligente verso gli obiettivi che oggi stiamo raggiungendo”.

Fonte Lombardia Notizie