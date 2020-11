Ultimo incontro di Scienza & Fantascienza: il mondo dopo il virus, con Luca Ricolfi e Paola Mastrocola

By

Ultimo appuntamento all’Università dell’Insubria per l’ottava edizione di Scienza & Fantascienza, seminario organizzato da Paolo Musso e dedicato quest’anno al tema «Non solo virus – I nemici invisibili». Mercoledì 25 novembre alle 14.30, a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams, si affronta il tema: «Niente sarà più come prima… ma anche sì: perché e come il mondo dovrebbe cambiare?».

Relatori: il sociologo Luca Ricolfi, direttore della Fondazione David Hume; la scrittrice Paola Mastrocola; il fisico varesino Marco Beghi, del Dipartimento di energia del Politecnico di Milano; Gian Battista Bolis, vice-rettore della Ucss di Lima; Wilmer Atachahua, ex direttore di Nopoki, filiale amazzonica della stessa Ucss; Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà.

«Anche quest’anno – dice Paolo Musso – il bilancio è molto positivo: si contano finora oltre mille presenze nei primi tre incontri. Nell’ultimo webinar avremo anche un collegamento in diretta dal Perù, per una testimonianza sulla straordinaria esperienza della Ucss-Nopoki di Atalaya, una università in cui da 15 anni studenti e professori di 19 diversi popoli amazzonici lavorano insieme ai loro colleghi occidentali, cercando un’integrazione fruttuosa che permetta all’Amazzonia di svilupparsi conservando la sua identità».

Scienza & Fantascienza tornerà a ottobre 2021 con un tema molto particolare: «Eroi, antieroi, supereroi». Si parlerà dei supereroi dei fumetti e del cinema, ma con incursioni anche in altri campi, per cercare di capire le ragioni della loro popolarità e di come viene intesa oggi la figura dell’eroe.

Il link per seguire l’incontro del 25 novembre, aperto a tutti, su questa pagina:

https://www.uninsubria.it/eventi/anche-la-scrittrice-paola-mastrocola-allultimo-incontro-di-scienza-fantascienza-il-25