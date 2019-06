Ultimi due giorni di appuntamenti a Parolario: un ventaglio di proposte per tutti i lettori

Gli Ultimi Appuntamenti di Parolario fino a sabato 2 giugno

la rassegna culturale continua e si conclude nella sede principale di Villa Olmo e nelle sedi di contorno

ecco il programma:

Venerdì 28 giugno

ANDREA VITALI CON I RAGAZZI DELLA COMUNITA’ DI PIARIO

COME FUNZIONANO LE EMOZIONI CON FAUSTO CARUANA

SPETTACOLO PER ATTORE E TROMBONE “DISSIPATIO HUMANI GENERIS”

Il penultimo giorno del Festival si aprirà a Villa Olmo con la proiezione di “Fin del Mundo”, omaggio ad Alberto Maria de Agostini da parte del pronipote Giovanni De Agostini (Villa Olmo, ore 17.00), mentre nella sala Ovale della Villa si terrà il laboratorio “Leggere rilassati”, un momento di relax per il pubblico con massaggi shiatsu (dalle 18.00 alle 20.00).

Andrea Vitali con i ragazzi della Comunità di Piario condurrà una lettura di liriche tratte dal recente libro “Non basta” (Villa Sucota/FAR, ore 18.00), Annalena Benini presenterà “I racconti della donne”, recente pubblicazione che raccoglie tutti i più bei racconti della letteratura mondiale femminile (Villa Bernasconi, ore 18.30).

Il terzo incontro del ciclo tra “Scienza, religione e filosofia” in collaborazione con Fondazione Alessandro Volta, vedrà protagonista Fausto Caruana con “Come funzionano le emozioni. Da Darwin alle neuroscienze” (Villa Olmo, ore 19.45). Stefano Imbruglia e Antonio Misiani prendendo spunto dal volume recentemente pubblicato “Se chiudi ti compro”, presenteranno le realtà delle cooperative nate grazie ad operai che non volevano vedere il fallimento delle imprese per cui lavoravano (Villa Olmo, ore 18.15).

La serata si concluderà con lo spettacolo per attore e trombone “Dissipatio Humani Generis. Liberamente tratto dal romanzo di Guido Morselli”, interpretato da Guido De Monticelli con Alessandro Castelli (Villa Olmo, ore 21.30).