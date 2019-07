Ultimi biglietti disponibili per la sesta edizione di Castle On Air a Bellinzona

Venerdì 26 luglio, Elisa —> ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

Opening Act: Wintershome

Elisa in 20 anni di carriera ha realizzato 9 album e 6 compilation, e pubblicato 51 singoli vendendo in totale 5.5 milioni di dischi, riscuotendo grande successo in tutta Europa e in Nord America. Tra i vari artisti Elisa ha duettato con Tina Turner e il Maestro Pavarotti e si è esibita nei migliori palazzetti italiani, oltre che allo Stadio San Siro davanti a 60.000 spettatori in occasione de “Amiche per l’Abruzzo”.

Ad aprire il concerto di Elisa a Bellinzona i Wintershome: per più di sei anni, la formazione folk-pop di Zermatt ha incantato con la sua leggerezza e la sua vivace musicalità. L’album di debutto “Around You I Found You” è stato pubblicato nell’aprile 2018 ed è entrato nelle classifiche degli album svizzeri al 7 ° posto.