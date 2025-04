Ubriaco molesta passanti e danneggia la stazione: denunciato a Como

La Polizia di Stato di Como ha denunciato ieri sera un 46enne veneziano, pregiudicato e senza fissa dimora, per danneggiamento e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’uomo, dopo aver assunto bevande alcoliche, ha messo in atto una serie di comportamenti illegali che lo hanno visto protagonista in diversi luoghi della città, tra cui un esercizio commerciale di via Lungo Lario Trento, la stazione delle Ferrovie Nord Milano di Como Lago e il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Alle 21.30 circa, una volante è intervenuta in una gelateria di via Lungo Lario Trento, dove il 46enne, ubriaco, stava importunando i clienti. Al momento del controllo, l’uomo ha reagito in modo violento e offensivo nei confronti degli agenti, costringendoli a condurlo in Questura, dove sono emersi i suoi numerosi precedenti penali e di polizia. L’uomo risultava anche destinatario di diversi fogli di via e ordini di allontanamento da alcune località del Veneto.

Durante l’identificazione, gli agenti hanno collegato il 46enne a un precedente danneggiamento avvenuto poco prima nei pressi della gelateria. Un agente di sicurezza della stazione FNM di Como Lago aveva infatti segnalato che l’uomo aveva imbrattato gli schermi LCD della stazione, confermando la sua identità.

Completato l’intervento, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento, oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Gli è stato inoltre notificato un ordine di allontanamento dal centro cittadino.

Poco prima di mezzanotte e mezza, una seconda volante è intervenuta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale S. Anna, dove l’uomo, ancora in stato di ebbrezza, stava disturbando gli altri presenti. È stato necessario portarlo alla calma.