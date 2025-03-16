Search

Tutor 3.0, dove sono sulla A9 e nelle altre autostrade

News 24

Pubblicato il

autostrada A8
autostrada A8

A partire dal 7 marzo 2025, entreranno progressivamente in funzione 26 nuovi tratti autostradali controllati dal sistema TUTOR 3.0, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo sistema misurerà la velocità media dei veicoli per garantire una maggiore sicurezza stradale. L’attivazione avverrà solo dopo le necessarie verifiche tecniche e di taratura.

Ecco alcuni dei tratti interessati:

  • A1 (Autostrada del Sole)
    • Monte San Savino – Valdichiana (sud e nord)
    • Chiusi – Valdichiana (nord e sud)
    • ADS Tevere – Fabro (nord)
  • A9 (Autostrada dei Laghi)
    • Lomazzo Nord – Fino Mornasco (nord)
    • Turate – A9/A36 (nord)
    • Lomazzo Nord – Lomazzo Sud (sud e nord)
    • Turate – Saronno (sud)
  • A11 (Firenze-Mare)
    • Prato Ovest – Prato Est (est e ovest)
    • Pistoia – Montecatini (est e ovest)
  • A14 (Adriatica)
    • Pesaro – Cattolica (nord)
    • Riccione – Cattolica (sud)
    • Rimini Sud – Riccione (nord e sud)
  • A27 (Veneto)
    • Treviso Nord – Treviso Sud (nord e sud)
    • Vittorio Veneto Nord – Fadalto (nord)
  • D18 (Roma)
    • Castelnuovo – Settebagni (sud)

Le multe per eccesso di velocità verranno gestite dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma, che si occuperà anche di eventuali contestazioni e miglioramenti del sistema.

Con l’introduzione del TUTOR 3.0, l’obiettivo è ridurre il numero di incidenti e garantire un maggiore rispetto dei limiti di velocità sulle autostrade italiane.

Come funzionano i Tutor 3.0

Il sistema sfrutta tecnologie avanzate come radar, telecamere e software di elaborazione dati per monitorare il traffico in tempo reale. Oltre a rilevare il superamento dei limiti di velocità, è in grado di individuare infrazioni come l’uso di corsie non autorizzate e il mancato rispetto dell’obbligo di tenere la destra per i mezzi pesanti.

Fonte: Ministero dell’Interno, in copertina repertorio Autostrada

Da Redazione

Potrebbe interessarti

News 24

Como e provincia, scuole chiuse domani per il maltempo: l’ordinanza del Prefetto

La Provincia di Como resterà con le scuole chiuse nella giornata di martedì 23...
News 24

Como e provincia nella morsa del maltempo: strade allagate ovunque

La mattinata per Como e altre città della provincia tra cui Cantu, si è...
News 24

La tragedia: Milena e Giorgia, le 21enne travolte e uccise mentre andavano alla festa del paese

Brivio, provincia di Lecco, è sotto shock per la morte di Milena Marangon e...

Benvenuti su ComoCity.it, il portale di informazione dedicato al Lago di Como e della città di Como. Scoprite le ultime notizie, eventi e curiosità legate a questa affascinante città. Esplorate la guida, eventi, notizie e gastronomia. Scoprite il meglio del Lago di Como.

Credit Immaginepiù