Tutor 3.0, dove sono sulla A9 e nelle altre autostrade

A partire dal 7 marzo 2025, entreranno progressivamente in funzione 26 nuovi tratti autostradali controllati dal sistema TUTOR 3.0, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo sistema misurerà la velocità media dei veicoli per garantire una maggiore sicurezza stradale. L’attivazione avverrà solo dopo le necessarie verifiche tecniche e di taratura.

Ecco alcuni dei tratti interessati:

A1 (Autostrada del Sole) Monte San Savino – Valdichiana (sud e nord) Chiusi – Valdichiana (nord e sud) ADS Tevere – Fabro (nord)

A9 (Autostrada dei Laghi) Lomazzo Nord – Fino Mornasco (nord) Turate – A9/A36 (nord) Lomazzo Nord – Lomazzo Sud (sud e nord) Turate – Saronno (sud)

A11 (Firenze-Mare) Prato Ovest – Prato Est (est e ovest) Pistoia – Montecatini (est e ovest)

A14 (Adriatica) Pesaro – Cattolica (nord) Riccione – Cattolica (sud) Rimini Sud – Riccione (nord e sud)

A27 (Veneto) Treviso Nord – Treviso Sud (nord e sud) Vittorio Veneto Nord – Fadalto (nord)

D18 (Roma) Castelnuovo – Settebagni (sud)



Le multe per eccesso di velocità verranno gestite dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma, che si occuperà anche di eventuali contestazioni e miglioramenti del sistema.

Con l’introduzione del TUTOR 3.0, l’obiettivo è ridurre il numero di incidenti e garantire un maggiore rispetto dei limiti di velocità sulle autostrade italiane.

Come funzionano i Tutor 3.0

Il sistema sfrutta tecnologie avanzate come radar, telecamere e software di elaborazione dati per monitorare il traffico in tempo reale. Oltre a rilevare il superamento dei limiti di velocità, è in grado di individuare infrazioni come l’uso di corsie non autorizzate e il mancato rispetto dell’obbligo di tenere la destra per i mezzi pesanti.

Fonte: Ministero dell’Interno, in copertina repertorio Autostrada