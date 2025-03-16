Tutor 3.0, dove sono sulla A9 e nelle altre autostrade

A partire dal 7 marzo 2025, entreranno progressivamente in funzione 26 nuovi tratti autostradali controllati dal sistema TUTOR 3.0, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo sistema misurerà la velocità media dei veicoli per garantire una maggiore sicurezza stradale. L’attivazione avverrà solo dopo le necessarie verifiche tecniche e di taratura.
Ecco alcuni dei tratti interessati:
- A1 (Autostrada del Sole)
- Monte San Savino – Valdichiana (sud e nord)
- Chiusi – Valdichiana (nord e sud)
- ADS Tevere – Fabro (nord)
- A9 (Autostrada dei Laghi)
- Lomazzo Nord – Fino Mornasco (nord)
- Turate – A9/A36 (nord)
- Lomazzo Nord – Lomazzo Sud (sud e nord)
- Turate – Saronno (sud)
- A11 (Firenze-Mare)
- Prato Ovest – Prato Est (est e ovest)
- Pistoia – Montecatini (est e ovest)
- A14 (Adriatica)
- Pesaro – Cattolica (nord)
- Riccione – Cattolica (sud)
- Rimini Sud – Riccione (nord e sud)
- A27 (Veneto)
- Treviso Nord – Treviso Sud (nord e sud)
- Vittorio Veneto Nord – Fadalto (nord)
- D18 (Roma)
- Castelnuovo – Settebagni (sud)
Le multe per eccesso di velocità verranno gestite dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma, che si occuperà anche di eventuali contestazioni e miglioramenti del sistema.
Con l’introduzione del TUTOR 3.0, l’obiettivo è ridurre il numero di incidenti e garantire un maggiore rispetto dei limiti di velocità sulle autostrade italiane.
Come funzionano i Tutor 3.0
Il sistema sfrutta tecnologie avanzate come radar, telecamere e software di elaborazione dati per monitorare il traffico in tempo reale. Oltre a rilevare il superamento dei limiti di velocità, è in grado di individuare infrazioni come l’uso di corsie non autorizzate e il mancato rispetto dell’obbligo di tenere la destra per i mezzi pesanti.
Fonte: Ministero dell’Interno, in copertina repertorio Autostrada