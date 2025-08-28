Truffe online a Cantù: 27enne simulava la vendita di orologi prestigiosi, poi spariva

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, al termine di un’indagine mirata alla repressione delle truffe online, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como un 27enne di Cantù. L’uomo, tramite un marketplace su un noto social network, simulava la vendita di orologi e cronografi d’epoca di prestigiose marche.

Il canturino, truffatore seriale, ingannava collezionisti italiani e stranieri con descrizioni dettagliate dei prodotti e rassicurazioni sulla sicurezza della consegna, richiedendo pagamenti tramite ricariche di carte Postepay intestate a cittadini italiani di origine straniera, russi e slavi. Una volta incassato il denaro, spariva senza consegnare gli orologi, mai realmente esistiti, dirottando i proventi su conti PayPal intestati ad altri stranieri o su conti per scommesse online.

L’analisi delle movimentazioni bancarie ha permesso di ricostruire i flussi di denaro in entrata e uscita, localizzando a Cantù il luogo in cui il truffatore prelevava contanti agli sportelli ATM, usufruiva di prestazioni sanitarie ed estetiche e copriva le spese quotidiane. Grazie a queste informazioni, la Compagnia Guardia di Finanza di Erba, coordinata dalla Procura di Como, ha identificato il 27enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misure cautelari per simili reati.

I reati contro il patrimonio mediante frode rappresentano una grave piaga sociale, perché permettono a malintenzionati, tramite semplici pubblicazioni online, di colpire un’ampia platea di persone attratte dall’opportunità di acquistare prodotti di lusso a prezzi vantaggiosi.