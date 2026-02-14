Trofeo Regionale Rally Lombardia 2026: tappe in Valle Intelvi e Villa d’Este, montepremi da 30mila euro

ll Trofeo Regionale Rally Lombardia torna protagonista nel 2026 con la sua terza edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti del panorama rallistico regionale. Dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, che hanno registrato numeri record di partecipazione e un crescente interesse da parte di pubblico e addetti ai lavori, la serie lombarda si prepara a una stagione ancora più competitiva.

In attesa del via ufficiale, è stata fissata anche la data delle premiazioni della stagione 2025. L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle 17 al teatro Valentino Garavani di Voghera, in provincia di Pavia.

Il trofeo è promosso e organizzato dal Comitato Regionale degli ACI Lombardi insieme alla Delegazione ACI Sport della Lombardia. L’obiettivo è di sostenere la crescita del motorismo regionale e valorizzare piloti, organizzatori e territori, offrendo spazio anche alle nuove generazioni di appassionati.

La stagione 2026 prenderà il via con il Rally dei Laghi, gara simbolo dell’apertura dell’annata agonistica lombarda. Il calendario si articolerà su otto appuntamenti distribuiti in tutta la regione, su percorsi tecnici e molto apprezzati dagli equipaggi.

Calendario Trofeo Regionale Rally Lombardia 2026

Rally dei Laghi (gara di apertura)

Rally Valle Intelvi

Rally Prealpi Orobiche

Rally Coppa Valtellina

Rally del Sebino

Rally Coppa Camuna

Rally Mille Miglia

Rally Villa d’Este

Elemento centrale della nuova edizione sarà il montepremi complessivo di 30.000 euro, pensato per premiare continuità, talento e competitività lungo l’intero arco del campionato. Un incentivo significativo che conferma la crescita del trofeo e l’impegno degli organizzatori nel supportare team ed equipaggi.

Forte dei risultati delle precedenti edizioni, il Trofeo Regionale Rally Lombardia 2026 si propone come un punto di riferimento per il motorsport lombardo, pronto a offrire spettacolo, competizione di alto livello e nuove opportunità per i protagonisti del rally regionale.

Tutte le informazioni su regolamento, iscrizioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia.