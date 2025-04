Tripla allerta meteo su Como e provincia: il bollettino

Da oggi pomeriggio 7 ottobre due perturbazioni si avvicineranno al Nord Italia e alla Lombardia. La Protezione Civile ha emesso una tripla allerta arancione su Como e provincia (per rischio idrogeologico, idraulico e temporali) e rossa (per rischio idrogeologico) in altre vicine zone della Lombardia (Bergamo, prealpi). Ecco il bollettino con le specifiche della Protezione Civile, valido fino a nuovo aggiornamento.

Cosa dice la Protezione Civile

“Oggi, lunedì 07/10 dal pomeriggio saranno possibili ovunque precipitazioni, ma di debole intensità, in serata in irregolare intensificazione sui settori occidentali e meridionali, a carattere di rovescio o temporale sui settori meridionali. Si attendono accumuli diffusi di 1-10 mm/12h, sparsi di 10-15 mm/12h su Appennino, pianura e Nordovest; non sono esclusi locali ed isolati picchi di 15-25 mm/12h. Venti da deboli a localmente moderati variabili, con rinforzi in alta quota dal pomeriggio; in serata locali ed isolati rinforzi nei bassi strati su Appennino e pianura orientale.

Per tutta la giornata di domani, martedì 08/10, previsto tempo perturbato sul territorio regionale con precipitazioni di moderata o forte intensità diffuse: nella notte ed al mattino soprattutto su Appennino, pianura e rilievi centro-occidentali; dal pomeriggio in particolare su pianura e rilievi centro-orientali. Accumuli forti diffusi sulle Prealpi e sulle Alpi Centro-Occidentali, sparsi su Alpi Orientali ed Appennino, isolati in pianura (in particolare quella occidentale): massimi areali diffusi di 70-110 mm/24h, in particolare sulle Prealpi; possibili picchi sparsi/isolati di 100-120 mm/12h e 150- 180 mm/24h su Nordovest, Media Valtellina e Prealpi Centro-Orientali. Precipitazioni anche a carattere temporalesco, in particolare dal pomeriggio. Venti nei bassi strati da moderati a forti, in rinforzo tra mattino e pomeriggio: massimi diffusi su pianura orientale, Prealpi Orientali ed Appennino, sparsi o isolati altrove; diffusamente forti in quota.

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 08/10 per l’aggiornamento dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata”.