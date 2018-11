TRIBUTO ALLA MUSICA GITANA: 11 novembre – Associazione Carducci di Como

Un pomeriggio di musica e parole organizzato dall’associazione Accanto Onlus

in occasione della ricorrenza di San Martino

con il Duo jazz Aliffi – Minardo

presenta Jacopo Boschini

11 novembre, ore 16.30

Associazione Carducci di Como, sala Musa

Via Cavallotti, 7

Anche quest’anno ACCANTO onlus – Amici dell’Hospice San Martino di Como– associazione di volontariato che opera nell’ambito delle cure palliative – celebrerà la ricorrenza di san Martinocon un incontro-spettacolo aperto a tutti che si terrà domenica 11 novembrealle ore 16.30presso la sala Musa dell’Associazione Carducci diComo, in via Cavallotti 7 con il duo composto dai chitarristi Maurizio Aliffi e Flavio Minardo, che proporranno un repertorio ispirato al gipsy jazz di Django Reinhardt. Condurrà la serata Jacopo Boschini, letture a cura di Valentina Romano.

La data scelta non è casuale: San Martino, che si festeggia proprio l’11 novembre, è il patrono delle Cure palliative e come tale viene ricordato in tutta Italia da quanti operano in questo ambito. È il suo mantello (in latino pallium), offerto per proteggere un mendicante dal rigore dell’inverno, che dà il nome alle cure palliative; cure che intervengono – quando la medicina non può più guarire – per farsi carico dei bisogni fisici, psicologici, umani, del malato e dei suoi cari affinché la vita possa essere autonoma il più a lungo possibile e sempre dignitosa.

Gisella Introzzi, Presidente di Accanto, afferma: “è necessario continuare a parlare di cure palliative e di come accedere ai trattamenti. A oltre otto anni dalla approvazione della Legge 38, che ne ha sancito il diritto per tutti i cittadini, e nonostante siano inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza, ancora oggi le cure palliative non sono conosciute dalla grande maggioranza della popolazione, che non sa a chi rivolgersi e non sa di avere diritto a un’assistenza gratuita”.

Lo spettacolo è aperto a tutti; chi vorrà potrà fare una offerta libera per sostenere le attività della Associazione.

Per informazioni:

Accanto Onlus – Amici dell’Hospice San Martino

Tel: 031 309135 (ore 9.00 – 13.00) – contatto@accanto-onlus.it– www.accanto-onlus.it

NOTIZIE SUI MUSICISTI

Maurizio Aliffi

Maurizio Aliffi è nato a Como dove, accanto agli studi universitari, ha studiato composizione e direzione di coro al Conservatorio G. Verdi.

Si è dedicato alla chitarra jazz e all’improvvisazione. Ha composto musiche per progetti originali insieme a Francesco D’Auria e ha partecipato a diversi festival, accanto a P. Fresu e L. Agudo.

Ha collaborato con diverse compagnie teatrali con musiche originali per diversi spettacoli, gli ultimi dei quali sono ‘In capo al mondo’ e ‘Macbeth’ per il teatro Invito di Lecco.

È insegnante di chitarra, armonia e musica d’insieme.

Flavio Minardo

Inizia a suonare la chitarra da autodidatta conseguendo poi il master in chitarra jazz.

Spinto dal desiderio di conoscere altri linguaggi musicali e altri approcci all’improvvisazione, nel 1991 inizia lo studio della musica indiana a Kathmandu (Nepal) con il Maestro di sarod Sunder Sherestra.

Alla fine degli anni ‘90 dà vita a un innovativo duo, i “Sangeeta project” (progetto musica), in cui suona il sitar e la chitarra 12 corde affiancato da Simone Mauri al clarinetto basso. Nel 1999 inizia una lunga collaborazione con il pianista Arrigo Cappelletti con cui suona in vari progetti musicali assieme ai massimi esponenti della musica contemporanea portoghese.

Contemporaneamente continua a suonare sia la chitarra elettrica che acustica in vari progetti e contesti musicali, dal freejazz alla musica sud americana alla musica etnica e word music collaborando con numerosi musicisti.

Associazione Accanto onlus – Amici dell’Hospice San Martino

“Dalla cura al prendersi cura”

Accantoè un’associazione di volontariato che opera nell’ambito delle Cure Palliative, al fianco delle persone affette da malattie inguaribili. È nata a Como nel dicembre 2005 – in concomitanza con l’apertura dell’Hospice San Martino – con lo scopo primario di formare volontari qualificati che affiancano l’équipe multidisciplinare che opera presso l’Hospice stesso, con una presenza attiva a sostegno dei ricoverati e delle loro famiglie.

Accantoinoltre, dal giugno 2010, ha esteso la propria azione ed eroga, quale Unità d’Offerta di Cure Palliative accreditata dal Servizio Sanitario Regionale, servizi di Cure Palliative Domiciliari in tutti i comuni dell’ASST Lariana e dell’ASST Valtellina e Alto Lario, per aiutare i familiari nel difficile compito di assistere il proprio caro nella fase avanzata della malattia.

Accantooffre inoltre, presso la propria sede di Albate, un servizio di sostegno psicologico per l’elaborazione del lutto, con incontri rivolti a persone che abbiano perduto un loro caro.

Hospice San Martino

L’Hospice San Martino nasce nel 2004 per iniziativa dell’allora ASL di Como. È una struttura residenziale accreditata dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia e attualmente gestita dal Gruppo Paxme – Gruppo Paritetico di Cooperative Sociali. Ospita persone non assistibili presso il domicilio, in fase avanzata e/o terminale di una malattia non più suscettibile a trattamenti specifici per la guarigione o per il contenimento della sua progressione. All’interno dell’Hospice opera un’équipe composta da diverse figure professionali – medici, psicologi, operatori socio sanitari, assistenti sociali, assistenti spirituali e volontari – in modo da poter rispondere ai bisogni clinici, psicologici, sociali e spirituali di persone affette da malattie non più guaribili che vivono l’ultima fase della loro vita.

