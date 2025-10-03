Treni, battelli, Bus: gli orari dello sciopero generale di oggi 3 ottobre

Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, lo sciopero generale nazionale tocca anche i trasporti. La giornata si preannuncia complessa per chi deve spostarsi, con cancellazioni e possibili riduzioni del servizio. Restano comunque attive le fasce orarie di garanzia, durante le quali i mezzi dovranno circolare regolarmente.

Ecco il quadro aggiornato dei servizi garantiti a Como e in Lombardia, con i siti ufficiali da consultare in tempo reale.

Trenord

Treni garantiti nelle fasce 06:00–09:00 e 18:00–21:00.

trenord.it

ASF Autolinee (Como e provincia)

Servizio garantito nelle fasce 05:30–08:30 e 16:30–19:30.

asfautolinee.it

Navigazione Laghi (Como, Garda, Maggiore)

Corse garantite nelle fasce 06:00–08:40 e 16:30–19:50.

navigazionelaghi.it

Atm – Funicolare Como–Brunate

Al momento non ci sono note ufficiali. Possibili riduzioni del servizio in caso di adesione allo sciopero. Aggiornamenti su atm.it

Vi consigliamo di consultare sempre i siti ufficiali indicati.

La manifestazione a Como

Ricordiamo che alle ore 10 in piazza Cavour a Como si terrà la manifestazione pro Palestina indetta dai sindacati CGIL.

Le motivazioni dello sciopero

«L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani è un fatto di gravità estrema. L’abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla è un atto contrario al diritto internazionale.»

Il comunicato di CGIL

“L’azione militare israeliana sta impedendo l’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano da mesi a quella che la Commissione ONU sui territori occupati e Israele ha definito operazione di genocidio.

L’iniziativa militare israeliana contro la Flotilla attenta all’incolumità e alla sicurezza di cittadine e cittadini italiani, volontarie e volontari imbarcati. Si tratta di un crimine contro persone inermi ed è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali.

Per queste ragioni la CGIL, in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, proclama lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146/90. Lo sciopero avrà durata di 8 ore, cioè dell’intera giornata di lavoro.

A Como è previsto un presidio sindacale alle 10 in piazza Perretta, al quale hanno aderito partiti, realtà e associazioni del territorio. Durante lo sciopero generale saranno garantite le le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”.