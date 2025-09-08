Search

Ancora una tragedia, morto un giovane di 26 anni in un incidente a Rovello Porro

Pubblicato il

Soccorsi

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade comasche. E’ avvenuto intorno alle 23:35 di ieri sera a Rovello Porro, in via Veneto Vittorio. Lo scontro tra un’auto e una moto ha coinvolto due persone: un giovane di 26 anni, che purtroppo ha perso la vita, e un uomo di 60 anni.

Foto dei Vigili del Fuoco

I soccorsi

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. I Carabinieri di Cantù e i Vigili del Fuoco di Como sono stati allertati e sono intervenuti sul posto.

I soccorsi sono stati rapidi e efficienti, con l’intervento di ambulanze e mezzi di soccorso avanzati. L’uomo di 60 anni è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale Sant’Anna di Como.

Le Cause dell’Incidente Ancora Sconosciute

Le cause dell’incidente non sono ancora state determinate e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

