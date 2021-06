Torna il Lake Como Film Festival: 20 serate di cinema d’autore dal 1° luglio al 2 agosto

Venti serate di cinema d’autore dal 1° luglio al 2 agosto. Torna il Lake Como Film Festival rinnovato nella forma con una grande rassegna cinematografica open air che coinvolge – per la prima volta – quattro luoghi-simbolo della bellezza lariana. Nasce infatti “La Riva del Cinema” che da Villa Erba, passando da Villa Sucota e da Villa del Grumello, approda nel parco di Villa Olmo per celebrare la ricchezza paesaggistica del territorio lacustre.

Lake Como Film Nights a Villa Erba

La kermesse cinematografica parte il 1° di luglio a Villa Erba, proseguendo l’edizione speciale del progetto Cultura di Villa Erba iniziato nel 2018. Per la quarta estate consecutiva, la dimora storica – luogo simbolo per eccellenza del binomio tra cinema e Lago di Como – si apre al territorio, per offrire eventi culturali di qualità, fruibili nella massima sicurezza. Organizzate dall’Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A. con il patrocinio del Comune di Cernobbio e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, le serate Lake Como Film Nights a Villa Erba offrono 7 notti di grande cinema per una platea raccolta e immersa tra gli alberi del parco della residenza che fu di Luchino Visconti.

Il grande schermo si accende:

giovedì 1° luglio (ore 21.30) con “NOMADLAND” di Chloé Zhao, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 e vincitore di tre Premi Oscar come miglior film, regista e attrice protagonista, Frances McDormand. Un viaggio introspettivo nel cuore di un’America ferita a morte dalla crisi economica. Un vagabondaggio lirico attraverso le vite emarginate di una piccola comunità nomade sparsa tra pianure infinite e parcheggi di fortuna, disorganizzata ma con un sistema fluido di supporto vicendevole.

venerdì 2 luglio, “SOGNI DI GRANDE NORD” di Dario Acocella, che percorre il viaggio dello scrittore italiano Paolo Cognetti, in compagnia dell’amico Nicola Magris, viaggiatore e illustratore. Un viaggio interiore tra uomo e natura alla ricerca della nuova frontiera esistenziale per l’uomo e la sua convivenza con l’ambiente.

Sabato 3 luglio è la volta di Giorgio Diritti – già ospite del Festival – con “VOLEVO NASCONDERMI”, pellicola omaggio al grande pittore e scultore italiano Antonio Ligabue interpretato da Elio Germano, premiato come miglior attore con l’Orso d’argento al festival di Berlino 2020 e con il David di Donatello 2021.

Domenica 4 luglio grande protagonista è il vecchio west con “FIRST COW” di Kelly Reichardt. Un sontuoso viaggio visivo nel quale due uomini, un cuoco e un immigrato cinese, stringono amicizia inseguendo il proprio sogno di cambiamento.

“VALLEY OF THE GODS”, la nuova opera del regista polacco Lech Majewski con protagonisti John Malkovich e Josh Hartnett, è in programma lunedì 5 luglio. Un’opera sensoriale in cui mitologie arcaiche e ipercontemporanee si confrontano portando lo spettatore lontano dalla comprensione razionale. Un film da grande schermo che seduce per la costruzione plastica delle immagini e il sontuoso apparato estetico.

La serata di martedì 6 luglio è dedicata a un elegante noir: “THE BURNT ORANGE HERESY” di Giuseppe Capotondi, adattamento del romanzo di Charles Willeford “Il quadro eretico”. Ambientato nella bellissima villa Pizzo a Cernobbio, il film esplora il tema del rapporto tra arte, artista e pubblico attraverso le tinte del thriller ricco di contraddizioni, verità nascoste, dipinti e avidi collezionisti.

Chiude la rassegna cinematografica ospitata a Villa Erba un omaggio al grande registra Luchino Visconti con la proiezione di “SENSO, pellicola del 1954 ispirata alla novella omonima di Camillo Boito. Nel cast, tra gli altri, una intensa e bravissima Alida Valli. L’ambientazione è quella del Veneto del 1866, alla vigilia della III guerra d’indipendenza.

Il parco di Villa Erba nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 luglio si trasforma nel palcoscenico di due performance musicali organizzate in collaborazione con il Teatro Sociale di Como, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. All’interno del progetto “PIC, un Tesoro di territorio” sono proposti due appuntamenti all’insegna dei grandi compositori che soggiornarono sul lago.

Venerdì 9 luglio (ore 18.30) “LOVE IS IN THE ARIAS” con la regia di Davide Marranchelli. Un concerto con arie tratte da compositori che soggiornarono a Villa Erba e nelle zone limitrofe e interpretato dai giovani vincitori delle ultime edizioni del concorso ASLiCO per giovani cantanti lirici, da un attore e da un pianista.

Sabato 10 luglio (ore 18.30) è in programma un omaggio al sommo Poeta, in occasione dell’anniversario per i 700 anni dalla sua morte, con il concerto “DANTE – SYMPHONIE” di Franz Liszt che – per l’occasione – viene proposto nella versione per due pianoforti, voci recitanti e coro.

Lake Como Film Nights a Villa del Grumello

In collaborazione con l’Associazione Villa del Grumello, “La Riva del Cinema” prosegue a Villa del Grumello con quattro serate il 14, 16, 21 e 23 luglio. Affacciata sul primo bacino del lago con le luci della città sullo sfondo, la rassegna del Grumello riflette sul rapporto tra gli elementi naturali e l’artificio, sempre in divenire, dell’umano-urbano e su come l’ingegno possa oggi favorire il dialogo tra queste dimensioni. Con l’obiettivo di internazionalizzare il programma e ampliare la rete di collaborazioni oltre il territorio italiano, il festival offre quattro documentari, realizzati in collaborazione con festival europei, che offrono uno sguardo su un fragile equilibrio che va salvaguardato.

La proiezioni DOC Grumello si aprono mercoledì 14 luglio (ore 20.30) con la rassegna SOUNDSCAPES COMO 2021 e la performance di “GONG WHISPER” di Fabio Vescarelli. Paesaggi sonori dal macro al microcosmo realizzati con gong, arpe angeliche e strumenti ancestrali. Segue, alle 21.30, “ALIS UBBO” del regista Paulo Abreu, che documenta la trasformazione della città di Lisbona sotto le spinte della globalizzazione, del turismo di massa e della gentrificazione. Un vero e proprio grido di dolore per una città che sta perdendo la sua anima.

Segue, venerdì 16 luglio, “IN PRAISE OF NOTHING” di Boris Mitic’, documentario surreale ambientato a Belgrado in cui il nulla, personificato, scende sulla terra e, attraverso vari continenti, commenta in maniera satirica e irriverente le velleità e le ipocrisie umane. Mercoledì 21 luglio protagonista è la Germania con “AUTOBAHN” di Daniel Abma, un intenso racconto dell’impatto dell’urbanizzazione sulla piccola città termale di Bad Oeynhausen. Chiude la rassegna DOC, venerdì 23 luglio, il documentario ambientato in Grecia di Marianna Economou “WHEN TOMATOES MET WAGNER” che esplora modernità e tradizione in un racconto di rivitalizzazione rurale, di rinascita e convivenza, di globalizzazione a misura d’uomo.

Lake Como Film Nights a Villa Sucota

Novità dell’edizione 2021 del Festival è la collaborazione con la Fondazione Antonio Ratti che mette a disposizione del pubblico la bellissima Villa Sucota nelle serate del 15 e del 22 luglio. Da anni la Fondazione Antonio Ratti prosegue un ricco percorso che unisce l’archivio storico e l’arte contemporanea. Diversi sono stati i momenti di incontro negli anni con il festival, in particolare con il Corso Superiore d’Arte visiva, intersecando nel cinema la comune ricerca visiva.

Giovedì 15 luglio (ore 21.30) protagonista è la Francia con il documentario “VISAGES, VILLAGES” di Agnès Varda e JR. Dalle spiagge storiche della Normandia ai dock di Le Havre, dai villaggi della Provenza passando per le regioni agricole, alla scoperta della “vera gente”, componendo una galleria generosa e nostalgica di volti del mondo contadino, quello che resta, quello che cambia, quello che scompare. Si passa all’Italia, nella stessa serata, con il breve documentario “OMELIA CONTADINA” di Alice Rohrwacher che racconta di una comunità contadina che si riunisce su un altopiano al confine fra le regioni di Lazio e Umbria per celebrare il funerale dell’agricoltura contadina. Giovedì 22 luglio un omaggio alla Grecia con “BIRDS (OR HOW TO BE ONE)” di Babis Macridis, un film su come diventare un uccello in nove passaggi. Prendendo spunto da “Gli Uccelli” di Aristofane e librandosi tra documentario e fiction, il regista dipana un saggio sperimentale, giocoso e incerto sulla ricerca umana per la liberazione. I due appuntamenti sono un’anticipazione della collaborazione che si svilupperà in autunno nell’ambito della mostra “Il Sogno di Antonio”, organizzata dalla Fondazione, dedicata alla figura di Antonio Ratti.

Lake Como Film Nights a Villa Olmo

Chiude la rassegna cinematografica d’autore la suggestiva tappa a Villa Olmo, nel suo splendido parco, dove si completa il disegno de “La Riva del Cinema”, offrendo alla città di Como una bellissima platea a cielo aperto con uno splendido schermo panoramico. Parafrasando il celebre film con Jane Fonda e Robert Redford, le serate di Villa Olmo denominate “A piedi nudi nel parco” e organizzate in collaborazione con il Teatro Sociale di Como, sono una bellissima occasione di rivivere liberamente insieme, nel rispetto delle norme, natura e cultura, all’insegna del cinema che sa intrattenere e divertire, animare e contemplare. Sette serate dal 27 luglio al 2 agosto con una programmazione a carattere multimediale, con intrecci tematici e stilistici tra cinema, musica, teatro e arti visive. In programma, martedì 27 luglio (ore 21.30), “ALIDA” di Mimmo Verdesca. Un tributo alla grande attrice Alida Valli in un ritratto-gioiello ricco di materiali inediti: fotografie, bobine private, testimoniance inedite di Roberto Benigni e Piero Tosi e, soprattutto, i suoi diari e le sue lettere con l’attrice Giovanna Mezzogiorno che nel film dà voce ad Alida Valli.

Segue, mercoledì 28 luglio, il film “AMMONITE” di Francis Lee che narra – in un romanzo amoroso immaginario – le vicende della paleontologa Mary Anning interpretata da Kate Winslet e della sua relazione con la geologa Charlotte Murchison.

Giovedì 29 luglio si omaggia l’Italia con la pellicola “IL CATTIVO POETA” di Gianluca Jodice che narra gli ultimi anni di vita di Gabriele D’Annuzio interpretato da uno straordinario Sergio Castellitto. “VOSM – LAKESCAPE” per la rassegna SOUNDSCAPES COMO 2021, in scena venerdì 30 luglio (ore 20.30), è una performance live realizzata con sintetizzatori modulari e registrazioni ambientali effettuate nel parco di Villa Olmo. A seguire, la stessa sera (ore 21.30) la proiezioni de “PER LUCIO” di Pietro Marcello: un viaggio visivo e sonoro che fa riemergere, in tutta la sua ricchezza e profondità, la figura del grande cantauore bolognese. Sabato 31 luglio (ore 20.30) “COLOMBO/BARDIN – TEIEN” SOUNDSCAPES COMO 2021, ciclo di composizioni elettroacustiche ispirate al paesaggio di Como e presentate in forma di concerto.

A seguire (ore 21.30), il film cult sull’amore universale di Wong Kar Wai “IN THE MOOD FOR LOVE” in versione restaurata, che ha portato al regista nell’anno dell’uscita della pellicola nel 2000, fama internazionale e ammiratori appassionati. Un valzer di immagini, corpi e sentimenti, un musical di spazi angusti e sonorità perfette da godere appieno sul grande schermo. Chiude la lunga maratona cinematografica, domenica 1 agosto (ore 21.30), il documentario ambientalista “THE LAST FOREST” di Luiz Bolognesi. Presentato all’interno della sezione Panorama del Festival di Berlino, il documentario dal forte impegno politico è il racconto della vita degli Yanomami, una comunità indigena che vive nella foresta amazzonica della quale il regista racconta l’ambinte, i riti ma anche le difficoltà che deve affrontare a causa di scelte governative che non tengono conto dello spazio in cui vivono e delle loro tradizioni.

Informazioni e biglietti

Prenotazione obbligatoria (190 posti disponibili) INGRESSO € 9 – ABBONAMENTO 7 film € 45 (+10% prevendita online). Tutti gli spettacoli sono con acquisto online obbligatorio su: www.liveticket.it/lakecomofilmfestival In caso di pioggia gli eventi sono annullati e i biglietti rimborsati.