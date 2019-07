Torna il gran caldo: sopra i 36 gradi in città e sul lago per una estate tropicale. Alto il tasso di umidità

Temperature in aumento e nuova ondata di caldo africano su Como e sul Lario, con temperature che in qualche caso supereranno i 36 gradi.

La tendenza è in crescita già da domenica 21 luglio per arrivare fino a martedì 23

Da tenere in gran conto tutte le precauzioni di rito soprattutto per i soggetti a rischio, i bambini e gli anziani

ecco le previsioni di Arpa Lombardia per domenica 21

PREVISIONE PER DOMENICA 21 LUGLIO 2019

Stato del cielo: fino al primo mattino ovunque velato, quindi schiarite in pianura fino a sereno, in montagna irregolarmente nuvoloso, con possibile estensione in serata di nubi medio alte anche all’alta pianura occidentale.

Precipitazioni: assenti fino al primo pomeriggio, quindi deboli o possibili locali rovesci su Valchiavenna, Alta Valtellina e alta Valcamonica.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime comprese tra a 22 e 24°C, massime tra 33 e 36°C.

Zero termico: intorno a 4400 metriin rialzo nel pomeriggio a 4600.

Venti: in pianura deboli variabili al mattino, in intensificazione al pomeriggio da sudovest sulla parte occidentale, da est sulla parte orientale; in montagna deboli variabili.

Altri fenomeni: aumento delle condizioni favorevoli a disagio da calore