Temporali ed estrema variabilità: Sul Lario la bella stagione si fa ancora attendere

L’ultimo bollettino di Arpa lombardia parla chiaro. La bella stagione sul Lario non è ancora sbocciata e ci farà sospirare ancora per un po’

EVOLUZIONE GENERALE:

da Oggi, domenica 9 giugno, fino almeno alla metà della prossima settimana flusso in quota da sudovest sulla Lombardia. Pertanto il tempo tenderà a divenire instabile da domenica e almeno fino a mercoledì con probabili rovesci e temporali specie in montagna mentre sulla Pianura i fenomeni saranno meno probabili seppur possibili specie tra lunedì e martedì. Temperature su valori pienamente estivi a tutte le quote.

PREVISIONE PER LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso con nubi più presenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, maggiori schiarite sulla Pianura in giornata con addensamenti più probabili in serata.