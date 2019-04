Tempo in peggioramento. Sul Lario arrivano i primi rovesci dopo la calda primavera dei giorni scorsi

By

Arrivano nuvole e prime precipitazioni sul Lario nei prossimi giorni e probabilmente fino a domenica

Temperature in calo, quindi, e piogge auspicabili, almeno per dare ossigeno alla situazione siccità, che nelle scorse settimane ha creato non poche emergenze

Già da domani, mercoledì 3 aprile, sono annunciate temperature in ribasso e lievi precipitazioni anche a bassa quota

Ecco le previsioni di Arpa Lombardia che interessano anche il nostro territorio:

Stato del cielo: Nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolare temporanea attenuazione della nuvolosità sui settori di pianura tra la mattina e il pomeriggio.

Precipitazioni: Su fascia alpina e prealpina: fino al mattino deboli sparse, poi da deboli a moderate diffuse tendenti a intensificare ulteriormente e localmente forti dalla serata. Su pianura e Appennino fino al tardo pomeriggio deboli sparse, in intensificazione in serata su pianura occidentale e Appennino. Le precipitazioni potranno assumere anche a carattere di rovescio o temporale, specie dalla serata. Limite neve attorno a 1500 metri circa.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 7 e 11°C, massime tra 15 e 20°C.

Zero termico: intorno a 1900 metri circa.

Venti: in pianura da deboli a moderati dai quadranti meridionali, tendenti a forti su pavese dalla seconda parte della giornata; in montagna da moderati a forti dai quadranti meridionali.

Per la giornata di giovedì 4 sono la tendenza sarà la stessa con l’ingresso di qualche fenomeno temporalesco che voi andrà ad attenuarsi via via nel weekend