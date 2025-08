Swissminiatur arriva “La mela di Guglielmo Tell”: nuova installazione artistica fino al 30 novembre

È stata inaugurata lo scorso 1° agosto alla Swissminiatur la nuova installazione artistica “The Swiss G.Tell Apple”, una grande scultura in acciaio ispirata alla leggenda di Guglielmo Tell. L’opera resterà visibile fino al 30 novembre 2025 nel parco di Melide, nel Canton Ticino, a pochi chilometri da Como. Grande entusiasmo e partecipazione nello svelare l’opera.

Il progetto da un’idea di Sabrina Fusillo

Il progetto nasce da un’idea di Sabrina Fusillo (ARTEFUSA) con la collaborazione dello scultore Gianni Rodenhauser, autore della suggestiva “mela” che dà forma e significato all’intera installazione. Il frutto più celebre del mito elvetico è reinterpretato in chiave contemporanea per offrire una riflessione sull’identità della Svizzera di oggi: un Paese che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

La scelta della Swissminiatur non è casuale: il parco, celebre per le sue riproduzioni in miniatura dei principali monumenti svizzeri, si conferma anche luogo di cultura e sperimentazione artistica. L’inaugurazione, avvenuta nel pomeriggio della Festa nazionale, ha visto la partecipazione degli autori e dei rappresentanti degli enti sostenitori, tra cui Migros, Banca Raiffeisen Basso Ceresio e Verzaschella.

“La mela di Tell” non è solo un omaggio al passato, ma un invito ad osservare la Svizzera con uno sguardo rinnovato: dinamico, aperto e coraggioso, proprio come il leggendario arciere.

L’opera sarà visitabile fino al 30 novembre 2025 durante gli orari di apertura del parco.

Un’occasione per unire arte, storia e paesaggio in una gita perfetta anche per chi parte dalla vicina Lombardia e da Como.

Info e dettagli:

www.swissminiatur.ch

[email protected]

[email protected]