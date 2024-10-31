Una sorpresa per tutti coloro che domenica saliranno al Belvedere di Palazzo Lombardia

Una dolce sorpresa attende i cittadini lombardi che saliranno al Belvedere di Palazzo Lombardia domenica 3 novembre in occasione delle giornate di apertura al pubblico della sede della Regione. Al 39° piano è infatti in programma un’anteprima della Festa del Torrone. Evento che si svolgerà, come di consueto, a Cremona, quest’anno dal 9 al 17 novembre.

“Dai 161 metri di altezza – spiega il presidente Attilio Fontana – oltre a godere del meraviglioso panorama della città di Milano con una vista mozzafiato a 360 gradi per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici, in quest’occasione ci sarà anche una punta di dolcezza in più e un sottofondo indimenticabile”.

In occasione di questa apertura sarà infatti possibile immergersi nelle atmosfere della manifestazione cremonese anche attraverso le esibizioni e le performance musicali che rimandano alla tradizione della liuteria. Il Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ sarà aperto al pubblico, dalle ore 10 alle 18 solo su prenotazione. La registrazione è obbligatoria, ed è possibile farla a questo link.