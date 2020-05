Sormano, un milione di euro per realizzare il nuovo osservatorio

By

Sormano avrà un nuovo osservatorio astronomico. Regione Lombardia ha firmato a fine aprile la convenzione con il Comune di Sormano per la realizzazione del progetto che riguarda il nuovo osservatorio.

La costruzione dell’opera dovrà essere completata entro 24 mesi e il Comune avrà due anni di tempo per far partire il progetto finanziato con un milione di euro dalla cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera.

Il progetto oltre alla partecipazione del Comune vede tra i suoi promotori il Gruppo Astrofili della Brianza, il Gruppo Amici del Cielo, l’Università dell’Insubria, il Consorzio Como Turistica e l’Associazione Le Pleidi del Canton Ticino.

L’obiettivo è quello di trasformare il piccolo osservatorio in cima alla colma in vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di astronomia.

Alla struttura originaria si aggiungerà un planetario e un salone dove verranno ospitati seminari e conferenze.