Scintille di Natale, Cantù da record: tetti luminosi, 4 alberi addobbati, la cascata lucente e 50 eventi

Torna la magia del Natale con la rassegna Scintille di Natale, organizzata dal Comune di Cantù in collaborazione con Audere srl e con il supporto di BCC Cantù, Assicurazioni Generali Italia, Consorzio Operatori Centro Commerciale Mirabello e Canturina Servizi Territoriali. Dal 30 novembre al 6 gennaio, oltre 50 eventi animeranno il centro cittadino e le frazioni con un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccoli.

Scintille di Natale a Cantù, tutto il programma

La rassegna prenderà il via questo sabato, 30 novembre, alle ore 17.00 con La Magia del Natale, spettacolo di danza a cura della scuola Colisseum. Il corteo di ballerini percorrerà via Matteotti per concludersi in Piazza Garibaldi. La serata continuerà con l’emozionante esibizione di danza aerea della compagnia ZaMagA Athletic Dancers, culminando alle 18.00 con l’accensione delle luminarie e del grande albero di Natale a LED, alto oltre 11 metri, alla presenza dell’Amministrazione Comunale.

Numeri da record

Quest’anno Cantù brillerà con numeri record: oltre 350 mq della pista di pattinaggio in Piazza Garibaldi, 1460 metri lineari di tetti luminosi, 108 attraversamenti luminosi decoreranno il centro e le frazioni. Saranno 15 le vie illuminate, a cui sono da aggiungersi 8 attraversamenti in Cantù Asnago e la piazza centrale di Cascina Amata: Via Matteotti, via Carcano, via Roma, via Manzoni, via Corbetta, Via Volta, via dei Mille, via Ariberto, via Dante, via Vergani, viale Madonna, via Battisti, via Rebecchino, viale Lombardia, viale Italia.

Tra gli elementi più iconici, la cascata luminosa dal campanile di San Paolo, mentre quattro alberi di Natale verranno posizionati tra Piazza Garibaldi, Piazza Volontari della Libertà, piazza Orombelli e contadini di Fecchio e Vighizzolo, quest’ultimo in collaborazione con il Gruppo Alpini Vighizzolo. Cascina Amata sarà impreziosita dalla decorazione di 10 alberi nella piazza principale, oltre al profilo della Chiesa.

Le novità

Tra le novità di quest’anno spicca The Bus Stop, un double-decker inglese del 1960 trasformato in bistrot, che animerà Largo XX Settembre con un vero bar al piano inferiore e una terrazza al piano superiore. Dopo aver affascinato il pubblico al Ghisallo durante la gara ciclistica Il Lombardia 2024, questo iconico bus, brandizzato San Bernardo per l’occasione, arriva a Cantù per regalare un’atmosfera unica.

Addobbato con calde luci a LED, ghirlande e decorazioni scintillanti, The Bus Stop diventa un luogo perfetto per una pausa golosa. Un punto di ritrovo e uno scenario ideale per foto natalizie indimenticabili. Ma The Bus Stop è molto più di un bistrot: ospiterà alcuni eventi per grandi e piccini, con due appuntamenti speciali dedicati alla Pallacanestro Cantù, trasformando Largo XX Settembre in un vivace centro di intrattenimento. Accanto al pullman, sarà presente un carretto per hotdog in stile americano. A completare l’atmosfera di Largo XX Settembre, una speciale installazione luminosa con la scritta 2025, perfetta per foto suggestive.

La stella a 12 punte

La Basilica di Galliano torna protagonista. Una stella tridimensionale a 12 punte della dimensione di 3 metri verrà posizionata sul prato, accanto alla Capanna della Natività, che accoglierà l’arrivo del Presepe Vivente, a cura di Pro Loco Per Cantù (domenica 22 dicembre con partenza alle ore 16.00 da Piazza Garibaldi – Sagrato di San Paolo). Galliano ospiterà, inoltre, il concerto Orchestra d’Archi, a cura della Nuova Scuola di Musica di Cantù, sabato 7 dicembre alle 21.00.

La tradizione continua con eventi amati dai cittadini. Il primo di questi è il lancio di palloncini biodegradabili a cura della Pro Loco Per Cantù (15 dicembre). Poi ci saranno i Magnan di Natale nel centro e nelle frazioni (14-15 dicembre). Infine l’arrivo di personaggi magici come Olaf, Babbo Natale e gli elfi. Le vie del centro saranno animate da spettacoli di giocolieri, trampolieri, carolers e artisti di strada. Le location storiche come la Basilica di San Paolo e il Santuario Madonna dei Miracoli ospiteranno concerti e appuntamenti musicali. Tra questi il Concerto d’Organo dell’Associazione Amici dell’Organo (8 dicembre) e Omnia Vincit Amor del Famoso Coro (7 dicembre).

Laboratori e iniziative benefiche

Completano il programma laboratori per i più piccoli. Dai biscotti di Natale all’argilla, alle palline decorate, spettacoli di burattini, e il flash mob in programma domenica 22 dicembre con gli allievi della scuola di danza Colisseum lungo via Matteotti. Numerose anche le iniziative benefiche e solidali a favore delle associazioni attive sul territorio. Il Giardino di Luca e Viola, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo, Croce Rossa Italiana, Emergency. A chiudere la rassegna, come vuole la tradizione, la Motobefana Benefica a cura del Moto Club Galliano.