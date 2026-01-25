Ristorexpo apre oggi a Lariofiere: al via la 28ª edizione dell’“Elogio della normalità”

Apre oggi, domenica 25 gennaio, negli spazi di Lariofiere la 28ª edizione di Ristorexpo, il salone professionale dedicato alla ristorazione e all’ospitalità, punto di riferimento nazionale per chi opera nel mondo del food service. Un appuntamento che, anno dopo anno, richiama operatori, chef, aziende e appassionati da tutta Italia.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è racchiuso in un tema tanto semplice quanto incisivo: “Elogio della normalità”. Un invito a riscoprire il valore dell’essenziale, della competenza quotidiana, del lavoro fatto bene, lontano dagli eccessi e vicino alla sostanza di un mestiere che si fonda su professionalità, rispetto delle materie prime e attenzione alle persone.

Il tema sarà al centro del dibattito inaugurale, momento di confronto che aprirà ufficialmente la manifestazione. A introdurre i lavori saranno Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere, e Giovanni Ciceri, ideatore e curatore di Ristorexpo.

Seguiranno gli interventi di alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale e gastronomico italiano: Davide Rampello, autore e direttore artistico, da anni impegnato nel racconto delle eccellenze italiane, Andrea Petrini, giornalista e critico gastronomico di fama internazionale, Giacomo Mojoli, giornalista e scrittore, profondo conoscitore del mondo del cibo, e Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi.

Le conclusioni saranno affidate alle autorità presenti, a conferma del ruolo strategico di Ristorexpo per il territorio e per l’economia del settore: Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Giuseppe Rasella, vicepresidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, e Giorgio Zappa, consigliere del Comune di Erba, in rappresentanza del sindaco della città ospitante.

Con loro interverrà anche Marina Porotto, bartender ligure e portavoce della Camera di Commercio e di Confcommercio Genova, ospite d’eccezione di questa edizione.

L’inaugurazione e il programma

Tra i momenti più significativi della cerimonia inaugurale, il conferimento del premio alla carriera allo chef Moreno Cedroni, due stelle Michelin e figura centrale della ristorazione italiana contemporanea.

A presentare la giornata inaugurale saranno Federico Quaranta e Tinto, volti noti al grande pubblico e narratori appassionati della cultura enogastronomica italiana.

La prima giornata proseguirà con la presentazione del nuovo marchio degli chef stellati del Lago di Como, simbolo di un’alleanza tra professionisti che scelgono di fare sistema per valorizzare il territorio e rafforzare l’identità gastronomica lariana attraverso una visione condivisa.

Gran finale con “Focus Pizza”, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, che vedrà protagonista Fulvio Marino. Mugnaio di settima generazione ed esperto di farine e lievitazioni, è considerato uno dei principali punti di riferimento italiani nel mondo dell’arte bianca, capace di unire rigore tecnico e divulgazione accessibile.

Il programma completo e aggiornato della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale www.ristorexpo.com.