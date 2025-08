Attimi di tensione nella mattina del 1° agosto alla stazione di Como San Giovanni. La Polizia di Stato ha denunciato quattro persone per rissa. Si tratta di tre giovani di origine egiziana, di 17, 19 e 23 anni – due residenti in Lombardia e uno senza fissa dimora – e di un 30enne cittadino svizzero, incensurato.

Urla dal vagone: la Polizia interviene

Intorno alle 11.30, durante il servizio di vigilanza, la Polizia Ferroviaria è intervenuta dopo aver udito le urla provenienti da un vagone di un treno regionale, in sosta alla stazione. Il convoglio era partito da Lugano ed era diretto a Milano.

Secondo la ricostruzione, la lite è scoppiata quando il cittadino svizzero ha chiesto ai tre giovani di abbassare la musica. La discussione è rapidamente degenerata in una colluttazione, creando panico tra i viaggiatori.

Quattro denunciati per rissa

Il rapido intervento della Polfer, con il supporto di due pattuglie della Squadra Volante della Questura di Como, ha permesso di sedare il conflitto e di evitare conseguenze peggiori. Dopo le cure mediche, i quattro sono stati accompagnati in Questura e denunciati per rissa.

Fogli di via e primo Dacur a Como San Giovanni

Oltre alla denuncia, i due egiziani maggiorenni (19 e 23 anni) hanno ricevuto un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Como per sei mesi. Il 17enne è stato invece raggiunto da un D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) della durata di un anno. Non potrà accedere né sostare nella stazione di Como San Giovanni.

Misura innovativa del Questore

Questa è la prima volta che la Questura di Como applica il Dacur, grazie a una nuova norma del Decreto Sicurezza, entrata in vigore lo scorso aprile. La legge consente al Questore di emettere direttamente il provvedimento, senza attendere l’ordine di allontanamento. Si tratta di uno strumento più rapido ed efficace per tutelare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie.