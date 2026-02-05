Search

Regione Lombardia inaugura Casa Lombardia 2026: cosa c’è nello spazio olimpico aperto a Milano

Casa Lombardia

Regione Lombardia entra ufficialmente nel cuore dei Giochi con l’inaugurazione di Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026, il grande spazio allestito in Piazza Città di Lombardia, sede del Palazzo della Regione. L’area resterà aperta al pubblico fino al 15 marzo 2026 e accompagnerà il percorso verso Milano-Cortina 2026 con eventi, incontri e installazioni dedicati a sport, cultura, innovazione e sostenibilità.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana e rappresentanti delle istituzioni e dei partner coinvolti nel progetto.

Casa Lombardia 2026 trasforma la grande piazza coperta in un hub aperto e inclusivo, pensato per cittadini, visitatori e media nazionali e internazionali. Sport, design, cultura e made in Italy dialogano in uno spazio che valorizza il ruolo centrale della Lombardia nel racconto olimpico e paralimpico.

Cuore dell’iniziativa è l’Arena Experience, aperta ogni giorno dalle 10 alle 22, con talk, incontri e appuntamenti su sport, turismo, innovazione, salute e food. All’interno anche Il Banco di Antonino Cannavacciuolo, dedicato alla convivialità e all’enogastronomia, con richiami all’atmosfera dell’après-ski in chiave urbana.

La piazza ospita inoltre installazioni su sostenibilità, design e innovazione, un’area dedicata a famiglie e bambini, oltre a spazi per eventi serali e intrattenimento. Presente anche Casa RTL 102.5, che anima lo spazio con musica e dirette radiofoniche.

Tra i servizi attivi durante il periodo di apertura, una Media Lounge riservata agli operatori dell’informazione, con postazioni di lavoro, spazi per networking e possibilità di seguire in diretta le competizioni olimpiche e paralimpiche. All’esterno è allestito anche l’Eni Winter Village, con esperienze interattive legate agli sport invernali e alla sostenibilità.

Con Casa Lombardia 2026, la Regione mette la propria sede istituzionale al servizio dei Giochi e del territorio, rafforzando il legame tra evento sportivo, comunità e dimensione internazionale.

