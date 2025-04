Rally Valle Intelvi 2025: Novità, Validità e Percorso da Scoprire

Importanti novità per la corsa comasca: quest’anno il Rally Valle Intelvi, che si terrà il 17 e 18 maggio, sarà organizzato dall’Automobile Club Como in collaborazione con Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. Questa diciassettesima edizione della gara sarà valida per la Coppa di Zona 3 dedicata alla Lombardia.

Grazie al lavoro svolto nelle ultime edizioni e alle ottime valutazioni degli osservatori federali, il Rally Valle Intelvi può vantare quest’anno una validità per la Coppa Rally di Zona per il territorio lombardo. Questo riconoscimento attirerà concorrenti che aspirano a partecipare alla finale di Coppa Italia, prevista sulle strade del Rally del Tirreno, in provincia di Messina, a fine stagione.

Inoltre, la corsa di San Fedele sarà anche un punto di snodo della Lombardia Rally Cup-Trofeo delle Province Lombarde, un’iniziativa regionale che promuove i licenziati di Lombardia con un cospicuo montepremi finale. Tra le altre validità, si segnala l’R Italian Trophy, il Pirelli Accademia CRZ e il Michelin Trofeo Italia.

Un’altra novità riguarda il percorso: i concorrenti affronteranno dieci tratti cronometrati, composti da cinque speciali da ripetersi due volte, con il parco assistenza spostato a Porlezza. Le prove manterranno un mix di tradizione e innovazione, con il ritorno della speciale “Lanzo”, già utilizzata nelle prime edizioni della gara. I dettagli delle speciali saranno resi noti al momento dell’apertura delle iscrizioni, prevista per il 17 aprile.

Il comitato organizzatore desidera ringraziare sin da ora le amministrazioni locali, i numerosi sponsor, le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato che rendono possibile la realizzazione di questa emozionante gara.