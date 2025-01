Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como, partirà da Erba e arriverà in piazza Cavour

La prima intensa cascata di domande d’iscrizione infatti è giunta sui tavoli dell’ufficio sportivo dell’. Dopo la disputa, nello scorso weekend di fine settembre, di rally nel vicino Canton Ticino e in varie regioni d’Italia si annunciano gli arrivi per oggi e domani di altre iscrizioni per partecipare all’evento delll’11-12-13 ottobre 2024 valido per il Trofeo Italiano Rally (coef.1,5), Coppa Rally di zona 3 (coeff.1,75) e Lombardia Rally Cup (coeff.1,5), ecc.