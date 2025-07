Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como 2025: percorso rinnovato, ritorno a Civiglio e show in centro città

Il 44° Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como si prepara a un’edizione tutta nuova, ricca di novità di percorso e momenti spettacolari. L’appuntamento è fissato per il weekend del 25-26 ottobre 2025 con base a Lariofiere di Erba e un programma intenso che coinvolgerà gran parte del territorio lariano. La gara, organizzata dall’Automobile Club Como, è valida per tre campionati: Trofeo Italiano Rally – come terza e decisiva prova a massimo coefficiente – Coppa di Zona 3 e Lombardia Cup.

Partenza da Lariofiere e shakedown a Barni

Sabato 25 ottobre il via ufficiale scatterà alle 15 da Lariofiere di Erba, fulcro della logistica pre-gara. Qui si svolgeranno verifiche, briefing con il direttore di gara Simone Bettati, assistenze e rifornimenti in sicurezza, dopo lo shakedown programmato nella zona di Barni.

Prova speciale Val Cavargna da 30 km: tecnica e spettacolare

Dopo la partenza, i concorrenti affronteranno subito la prova più lunga e impegnativa: i 30 km (29.720 metri) della Val Cavargna, da Corrido fino a Carlazzo passando da Val Rezzo e San Bartolomeo. Una frazione dal sapore mondiale, con salite, discese, asfalti irregolari e curve a non finire: chi vince qui mette una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Il grande ritorno: prova di Civiglio “Città di Como”

A sorpresa, sabato pomeriggio torna dopo 17 anni la mitica speciale di Civiglio, 3.900 metri in salita tra via Pannilani e il borgo, alle porte di Como. L’ultima volta era il 2008: vinse Marco Silva davanti a Travaglia e Fontana. Un ritorno molto atteso da appassionati e piloti.

Passerella del sabato sera nel cuore di Como

Il sabato si chiuderà con la sfilata degli equipaggi in centro città: dopo le prove, le auto faranno sosta a Piazza Cavour per un riordino scenografico e la presentazione al pubblico davanti al suggestivo sfondo del lago.

Domenica nel Triangolo Lariano e gran finale a Como

La seconda tappa si svolgerà nel Triangolo Lariano, con tre prove da ripetere per un totale di 90 km cronometrati, il massimo previsto dal regolamento del Trofeo Italiano Rally. L’arrivo, con premiazioni, è previsto per domenica alle 15 in Piazza Cavour a Como, dove tutto sarà pronto per l’ultima passerella tra ali di folla.

Organizzazione in pieno fermento

Lo staff dell’ACI Como è ora al lavoro sui dettagli operativi, in costante coordinamento con i Comuni coinvolti, la Provincia, la Prefettura e la Questura di Como per garantire sicurezza e spettacolo. L’attesa è già altissima per una delle edizioni più promettenti degli ultimi anni.