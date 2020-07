Quinta serata del Lake Como Film Nights con “La Dolce Vita” (versione restaurata)

Quinta serata del Lake Como Film Nights, la kermesse cinematografica ospitata a Villa Erba a Cernobbio nell’ambito della rassegna estiva Villa Erba Open Air, con 7 notti di grande cinema in programma dal 24 al 31 luglio tutte le sere alle 21.15.

Questa sera, martedì 28 luglio, verrà proiettata La Dolce Vita di Federico Fellini.

Versione restaurata dalla Cineteca di Bologna per celebrare il centenario della nascita del Maestro e i 60 anni dall’uscita del film.

Era il 20 maggio 1960 quando “La dolce vita” di Federico Fellini vinceva la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Sessant’anni che sembrano non essere passati per un film che fa da spartiacque, che non è solo una pellicola, ma un vero e proprio manifesto di un’epoca. L’eleganza stanca e fascinosa di Marcello Mastroianni, la bellezza di Anita Ekberg e le notti oniriche e sensuali di Via Veneto sono immagini diventate iconiche. “La Dolce Vita” è un film complesso, pieno di senso, di eventi e di personaggi, enigmatico e stratificato, che racconta un mondo privo di miti in cui la politica, la nobiltà, la cultura e la religione cadono e si sgretolano. Fellini con l’ironia che lo contraddistingue mostra le contraddizioni, i vizi e le virtù dell’uomo contemporaneo.

Italia, 1960, 173’.

Ambientazione: Roma (Italia).

Palma d’Oro al Festival di Cannes 1960.

Versione restaurata per il 60° anniversario del film e il centenario della nascita di Federico Fellini.

Regia: Federico Fellini.

Sceneggiatura: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi.

Fotografia: Otello Martelli.

Scenografia: Piero Gherardi.

Montaggio: Leo Catozzo.

Musiche: Nino Rota.

Interpreti e personaggi: Marcello Mastroianni / Marcello Rubini; Anita Ekberg / Sylvia; Anouk Aimée / Maddalena; Magali Noël / Fanny; Alain Cuny / Enrico Steiner.

Lingua: Audio originale italiano.

Federico Fellini

“Si va al cinema e si apre una porta sull’impossibile, sull’incredibile… Questo discorso vale soprattutto per i bambini, ma in chiave diversa anche per i ragazzi, i giovani e in fin dei conti per tutti, lungo le strade delle diverse situazioni. Dentro la sala apparivano quelle ombre, quelle sagome, ed erano l’immagine stessa della seduzione: corpi e volti femminili o, per altro aspetto, figure di eroi maschili da imitare. Questa seduzione allo stato puro non pare si ritrovi nel teatro o in altre forme di arte. Nel cinema persiste una contraddittoria realtà/irrealtà che si pone sempre ad una certa distanza pur facendosi invadente, appaga e insieme lascia un rimpianto; qualcosa di perduto da ritrovare, qualcosa che si sottrae, da inseguire. Il cinema, in quanto seduzione irresistibile è qualche cosa di femminile, nella sua essenza…”

Informazioni e biglietti

Prenotazione obbligatoria (190 posti disponibili)

INGRESSO € 9 – ABBONAMENTO 7 film € 45 (+10% prevendita online).

Tutti gli spettacoli sono con acquisto online obbligatorio su:

www.liveticket.it/lakecomofilmfestival.

In caso di pioggia gli eventi sono annullati e i biglietti rimborsati.

Venerdì 31 luglio sarà recuperata una delle eventuali serate annullate.

http://www.lakecomofilmfestival.com/lake-como-film-nights