Quando si può accendere il riscaldamento a Como: date, orari e temperature per il 2025-26

L’autunno è ormai inoltrato e, con le prime giornate fredde di ottobre, molti comaschi iniziano a chiedersi quando sarà possibile riaccendere i riscaldamenti. Oggi è il 12 ottobre e manca ormai poco all’apertura ufficiale della stagione termica: dal 15 ottobre 2025 i caloriferi potranno tornare in funzione, seguendo le regole previste per la zona climatica E, di cui Como fa parte.

Anche per quest’anno il periodo di accensione consentito va dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026, per un massimo di 14 ore giornaliere, all’interno della fascia compresa tra le 5:00 e le 23:00. La temperatura massima ammessa negli ambienti è di 20°C, con una tolleranza di 2 gradi.

Le disposizioni rientrano nel quadro delle normative nazionali sul contenimento dei consumi energetici e sull’efficienza termica degli edifici. Tuttavia, restano sempre possibili ordinanze comunali più restrittive, ad esempio in caso di condizioni meteo particolarmente miti o di criticità ambientali legate allo smog.

Per chi abita in condominio, è utile ricordare che potrebbero essere in vigore regolamenti interni che stabiliscono orari o temperature differenti, da concordare con l’amministratore o l’assemblea.