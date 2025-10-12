Search

Quando si può accendere il riscaldamento a Como: date, orari e temperature per il 2025-26

News 24

Pubblicato il

Repertorio, riscaldamento termosifone
Repertorio, riscaldamento termosifone

L’autunno è ormai inoltrato e, con le prime giornate fredde di ottobre, molti comaschi iniziano a chiedersi quando sarà possibile riaccendere i riscaldamenti. Oggi è il 12 ottobre e manca ormai poco all’apertura ufficiale della stagione termica: dal 15 ottobre 2025 i caloriferi potranno tornare in funzione, seguendo le regole previste per la zona climatica E, di cui Como fa parte.

Anche per quest’anno il periodo di accensione consentito va dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026, per un massimo di 14 ore giornaliere, all’interno della fascia compresa tra le 5:00 e le 23:00. La temperatura massima ammessa negli ambienti è di 20°C, con una tolleranza di 2 gradi.

Le disposizioni rientrano nel quadro delle normative nazionali sul contenimento dei consumi energetici e sull’efficienza termica degli edifici. Tuttavia, restano sempre possibili ordinanze comunali più restrittive, ad esempio in caso di condizioni meteo particolarmente miti o di criticità ambientali legate allo smog.

Per chi abita in condominio, è utile ricordare che potrebbero essere in vigore regolamenti interni che stabiliscono orari o temperature differenti, da concordare con l’amministratore o l’assemblea.

Da Redazione

Potrebbe interessarti

News 24

Palo pericolante alla stazione Como Lago: disagi al traffico ferroviario. Nella notte anche un’auto GPL in fiamme ad Asso

Notte intensa per i Vigili del Fuoco del Comando di Como, impegnati in due...
News 24

Giro di Lombardia 2025: partenza da Como sabato mattina, tutte le strade chiuse e la viabilità pre e durante la gara

Il fascino del “Lombardia” riparte da Como. È tutto pronto per il Giro di...
Eventi

I Pinin del ’75, i nuovi cinquantenni di Como: una festa tra tradizione e solidarietà

Entrano nel vivo le attività dell’“Associazione I Pinin del ’75”, la nuova classe della...

Benvenuti su ComoCity.it, il portale di informazione dedicato al Lago di Como e della città di Como. Scoprite le ultime notizie, eventi e curiosità legate a questa affascinante città. Esplorate la guida, eventi, notizie e gastronomia. Scoprite il meglio del Lago di Como.

Credit Immaginepiù