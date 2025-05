Meteo della settimana a Como e in Lombardia: calano le temperature

Si entra nel vivo dell’autunno. Dopo queste giornate di sole e con le temperature sopra la media stagionale la prossima settimana, come scrivono da 3Bmeteo, ci sarà un deciso cambiamento di rotta. “Si prevede, scrivono, lo smantellamento del super anticiclone e l’arrivo di masse d’aria instabili e più fredde dal Nord Europa, che porteranno precipitazioni e un calo delle temperature anche in Italia. Si aprirà dunque una fase meteorologica più dinamica e movimentata rispetto alla stabilità attuale con pioggia e neve in montagna”,

concludono da 3bmeteo.

Le previsioni della settimana

A Como in settimana il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in calo comprese tra i 7° di minima e i 15° di massima. Questo almeno fino a domenica 17 dove sono previste alcune precipitazioni che porteranno a un calo termico con una minima di 7° e una massima di 9°. Potrebbe anche arrivare la prima neve sopra i 1.200 metri nelle prelati comasche.