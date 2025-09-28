Le piazze di Como dove la salute scende in strada: vaccini e visite nella giornata della prevenzione

Como si prepara a ospitare la seconda edizione de “La prevenzione in piazza”. Sarà un percorso tra salute e corretti stili di vita che animerà il centro città sabato 4 ottobre dalle 10 alle 16. L’iniziativa, promossa da Asst Lariana e Comune di Como insieme a numerosi partner sanitari e associativi, prevede stand e attività in cinque piazze diverse. Ognuna dedicata a un tema.

L’appuntamento sarà preceduto mercoledì 1 ottobre, alle 17.30 in Biblioteca Comunale, dall’incontro pubblico. Si tratterà di “Invecchiare sano, invecchiare bene” con il professor Andrea Maria Maresca e i geriatri di Asst Lariana, dedicato a cuore, ossa e memoria.

Le piazze della prevenzione

Porta Torre : controlli gratuiti di pressione, glicemia e parametri vitali, test rapidi per epatite C, Hiv e sifilide, informazioni su screening e donazioni.

Piazza Perretta : spazio dedicato al cuore e all’ictus con elettrocardiogrammi su prenotazione, dimostrazioni di rianimazione e yoga per sedentari.

Piazza Cavour : prevenzione al femminile con mammografie ed ecografie su prenotazione, incontri con ginecologi e ostetriche, e un percorso ludico di primo soccorso per bambini.

Piazza Grimoldi e Broletto : centro vaccinale a cielo aperto con linee per adulti e bambini, dove sarà possibile ricevere i vaccini contro influenza, Covid, Herpes Zoster e pneumococco.

Piazza Verdi: focus su giovani e corretti stili di vita, con il “percorso della sbronza”, consulenze su alimentazione e celiachia, prevenzione cadute e sport consapevole.

Le prenotazioni per esami come mammografia, ecografia ed elettrocardiogramma aprono dalle ore 12 di sabato 27 settembre su Eventbrite.

I partner

Asst Lariana, Comune di Como, Como 1907, Ats Insubria, Ospedale Valduce, Istituto Clinico Villa Aprica – Gruppo San Donato, Ordine dei Medici, Ordine degli Infermieri, Ordine dei Farmacisti, Areu Lombardia, Croce Rossa, Croce Bianca. E ancora Lariosoccorso, Anpas, Comocuore Onlus, Protezione Civile, Avis, Admo, Aido, Lila Onlus, ALICe Onlus, scout Cngei, associazione Comunità il Gabbiano, Azienda Sociale Comuni Insieme, Università dell’Insubria, Confindustria Como, Asf Autolinee e molte altre realtà del territorio.