Parolario 2019. Quasi ai nastri di partenza la rassegna culturale, ultime novità in calendario

Sua maestà il GATTO. Chi se non lui può rappresentare al meglio il concetto di curiosità? Il gatto la usa come strumento per conoscere la realtà che lo circonda e per migliorare le suecapacità cognitive. Tutto questo ovviamente vale anche per gli noi umani, quindi cerchiamo di non perdere mai la nostra curiosità.

L’edizione 2019 di Parolario – la diciannovesima – si terrà dal 20 al 29 giugno a Como, con appuntamenti quotidiani a Cernobbio e alcuni appuntamenti anche a Brunate. La sede principale del festival sarà Villa Olmo a Como, con il suo parco affacciato sul lago, ma saranno valorizzate anche le belle Ville del Grumello, Sucota/Fondazione Antonio Ratti e Villa Bernasconi a Cernobbio, gioiello di Art Nouveau italiana e la Biblioteca di Brunate. Novità di questa edizione sarà L’Ostello Bello in viale Rosselli a Como, un luogo che sicuramente avvicinerà un pubblico giovane e internazionale dove si terranno incontri di musica un linguaggio che sarà compreso da tutti.

Un centinaio gli appuntamenti e gli incontri in programma con romanzieri, scrittori, filosofi e poeti,ma ci saranno anche i film serali, gli incontri sul verde, il cibo, la musica, il teatro e i reading, laboratori per adulti e bambini, momenti di relax e lettura con lo yoga, i massaggi shiatsu e lepasseggiate.due mostre

GLI INCONTRI DI GIOVEDI’ 20 GIUGNO

Il primo giorno del Festival vedrà protagonisti Patrizia Caraveo, astrofisica di fama mondiale, che ricorderà l’allunaggio a cinquant’anni di distanza in “Conquistati dalla Luna ( Villa Olmo, ore 18.30). Storia di un’attrazione senza tempo”, e Beppe Severgnini accompagnato da Serena Del Fiore con lo spettacolo “Diario Sentimentale di un giornalista”, trasposizione del volume “Italiani si rimane” (Villa Olmo, ore 21.00). Ingresso a pagamento: €10 (corsia preferenziale per i possessori della Card Amici di Parolario 2019).

Subito dopo l’inaugurazione (Villa Olmo, ore 17.00) , saranno aperte le due mostre allestite a Villa Olmo per tutta la durata del Festival: “Arbogrammaticus. Esercizi di eucarestia arborea” di Tiziano Fratus accompagnata dal reading poetico “Poesie Creaturali – Un bosco in versi” e “Finestre d’Italia” di Ricky Monti. Degustazione di infusi alla frutta e tè freddi a cura di Peter’s Tea House Como.

Alle 19.00 “Curiosando tra benessere e gusto” con Marco Missaglia e il libro “Gusto & salute”, il primo appuntamento della mini rassegna The Food Curiosity Meeting, brevi incontri sul cibo, accompagnati da aperitivi a tema, proposta dall’Associazione CULTURAL FRAME OF FOOD, charity partner di Parolario 2019, che che si terranno presso il “Caffè Letterario” di Parolario (curato da La Breva Catering), nel parco di Villa Olmo.