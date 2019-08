Osservare le stelle cadenti nelle calde notti estive: ecco i posti migliori dove alzare gli occhi

Ecco le destinazioni perfette per toccare il cielo con un dito

Osservare le stelle cadenti nelle calde notti estive è una delle attività più amate ad agosto, dato che in nessun altro mese sono così numerose. La pioggia meteorica delle Perseidi è visibile da fine luglio fino al 20 agosto, raggiungendo il suo apice tra il 12 e il 13 agosto. E’ quindi possibile per tutto questo periodo vedere centinaia di stelle cadenti sfrecciare nel cielo ad ogni ora. Purtroppo nella maggior parte delle zone abitate, in Italia e in Europa in generale, a causa dell’inquinamento luminoso, non sono rimaste molte zone dove potersi godere lo spettacolo del cielo nell’oscurità assoluta.

I luoghi perfetti per vedere le stelle cadenti:

1. Sud della Toscana Non c’è una zona più romantica delle colline toscane, circondate da cipressi, vigneti e borghi medievali. Qui si viaggia non solo nella natura, ma anche nel passato. Soprattutto il sud della Toscana è caratterizzato da paesaggi pittoreschi e piccoli borghi, che sono incastonati tra le colline e talvolta molto distanti tra loro. Non c’è da stupirsi, quindi, che l’inquinamento luminoso sia molto basso e che le stelle possano essere osservate perfettamente da qui.

Dove vedere le stelle nel Sud della Toscana: Da una sdraio a bordo piscina della vostra casa vacanza, su spiagge sconosciute ma bellissime, come quella del Golfo di Baratti, o direttamente dall’Osservatorio Polifunzionale del Chianti, ogni luogo qui è perfetto per una notte indimenticabile. In Toscana si trova anche uno dei luoghi più bui d’Italia, il Monte Amiata, nella Maremma, che merita sicuramente una visita. Nello splendore argenteo, la Via Lattea brillerà con un susseguirsi di stelle cadenti: preparatevi a dei momenti davvero magici!

Una notte stellata: L’Osservatorio del Chianti organizza serate speciali per accompagnare tutti i sognatori con una visita guidata e un telescopio alla mano! osservatoriochianti.it/2019/08/01/chianti-di-stelle-2019/

Dove alloggiare: Agriturismo per 6 persone in Val d’Orcia, da 96€ a notte. holidu.it/d/5548492

2. Isole Eolie, Sicilia Ottime condizioni anche per tutti coloro che vogliono osservare le stelle cadenti nel Sud Italia, nelle Isole Eolie per l’esattezza, a nord della Sicilia. Dalla più popolata Lipari fino a Stromboli, ci sono molte possibilità di osservare le stelle e restare a bocca aperta guardando il cielo.

Dove vedere le stelle nelle Isole Eolie: A Lipari si trova il Belvedere Quattrocchi, che offre un bellissimo panorama sia di giorno che di notte. Qui sarà possibile osservare a occhio nudo innumerevoli stelle brillare sopra le vostre teste, tanto che servirebbero più occhi per godersele al meglio! L’isola di Stromboli, costituita principalmente dall’omonimo vulcano, uno dei più attivi al mondo, è un gioiellino assoluto per gli amanti delle stelle: qui l’oscurità è quasi assoluta e non è difficile trovare aree non illuminate. Il ristorante direttamente presso l’Osservatorio di Stromboli offre un’esperienza unica: a lume di candela e con vista sul pendio vulcanico e sul cielo notturno, il cibo avrà un gusto speciale in un’atmosfera davvero romantica e speciale.

Una notte stellata: Sarà possibile organizzare una cenetta davvero romantica con la vostra dolce metà osservando lo sciamo di stelle e “Iddu”, nome che i siciliani danno al vulcano, dalla pizzeria ristorante dell’Osservatorio di Stromboli. In serata è possibile anche organizzare una scalata al punto più alto del vulcano: un’esperienza indimenticabile.

Dove alloggiare: Autentica dimora eoliana a Piscità, sull’Isola di Stromboli, da 152€ a notte. holidu.it/d/3205211

3. Colli Euganei, Padova Ci sono più di un luogo perfetto per vedere le stelle nel Nord Italia. Ad esempio in Veneto, sarà possibile fermarsi sia in città a Padova, che trovare posticini esclusivi e gratuiti nel bellissimi Colli Euganei, a 40 minuti di macchina dal centro.

Dove vedere le stelle sui Colli Euganei: Forse non molti sanno che Padova è la sede di un Osservatorio Astronomico, a soli 15 minuti dal centro e a poca distanza dalle antiche mura della città, tra i principali facenti parte dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Qui vengono organizzate visite guidate ed è il posto perfetto per saperne di più sullo sciame delle Perseidi e sui corpi celesti in generale. Chi avesse a disposizione un auto potrà dirigersi fuori città, verso i Colli Euganei. Qui è possibile trovare moltissimi luoghi dove il buio assoluto farà da cornice per un’osservazione delle stelle davvero professionale! Ci si può avventurare da soli o in gruppo: ci sono molti spiazzi dove è possibile fermarsi e osservare lo spettacolo gratuitamente, oppure partecipare ad una delle serate organizzate nelle bellissime ville della zona, ad esempio a Casa Marina alle pendici del Monte Venda.

Una notte stellata: Tra i comuni facenti parte dei Colli Euganei, uno dei più importanti è Abano Terme, dove si trova Villa dei Vescovi, dove vengono organizzate cene a lume di candela dalla Caffetteria Bistrot, con degustazione di vini locali, e una vera e propria osservazione delle stelle!

Dove alloggiare: Casa per 6 persone a due passi da Villa dei vescovi, a Torreglia, da 119€ a notte. holidu.it/d/5921215

4. La Palma, Isole Canarie Un luogo particolarmente bello per osservare le stelle è l’isola Canaria di La Palma. Non solo gran parte dell’isola è stata dichiarata dall’UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera, ma nel 2012 La Palma è stata anche dichiarata la prima “Starlight Reserve” del mondo. La posizione nell’Oceano Atlantico e le condizioni geologiche dell’isola hanno creato un paradiso per gli amanti delle stelle, poiché l’oscurità della notte è difficilmente disturbata da fonti di luce.

Dove vedere le stelle a La Palma: Sulla cima del Roque de los Muchachos, a 2.396 metri di altitudine, la vetta più alta dell’isola, si trova l’osservatorio, dove gli amanti delle stelle possono imparare tutto sull’universo e prenotare visite guidate. Sarà inoltre possibile ragggiungere dei punti di osservazione in tutta l’isola, che offrono mappe stellari una vista notturna sull’ampio cielo stellato, un sogno non solo per i romantici! Tra i tanti da cui osservare le stelle, forse uno dei più belli è il Belevdere Astronomico Llano del Jable a El Paso, a 1341 metri di altezza.

Una notte stellata: Il Ristorante El Jardín de la Sal, presso le saline di Fuencaliente, nella punta più a sud di La Palma, organizza cene G-astronomiche davvero speciali: in quest’occasione si potrà godere del bellissimo panorama, avere una cena romantica a base di pesce e osservare le stelle.

Dove alloggiare: Casa vacanza a Tijarafe per 6 persone, da 56€ a notte. holidu.it/d/20228246

5. Albanyà, Girona, Spagna Il comune di Albanyá, nella provincia spagnola di Girona, è situato nei Pirenei, lontano da qualsiasi agglomerato, che inquina l’aria. Di conseguenza, le notti qui sono particolarmente buie, tanto che il paesino è stato insignito per primo in Catalogna del titolo di “Dark Sky Park” dall’IDA, nel 2017.

Dove vedere le stelle ad Albanyà: Gli astro-turisti visitano in particolare il campeggio Bassegoda Park, nella riserva naturale dell’Alta Garrotxa. Un telescopio e numerosi eventi notturni, che placano la sete di conoscenza di centinaia di amanti del cielo, soprattutto in estate. Qui, in mezzo alla natura, circondati solo da alberi e montagne e sotto migliaia di stelle, si può dimenticare la vita quotidiana e assaporare il momento!

Una notte stellata: All’Osservatorio astronomico di Albanyà, vengono organizzate esperienze sensoriali all’aperto per godersi lo sciame delle Perseidi al meglio, in compagnia di appassionati e romantici!

Dove alloggiare: casa vacanza per 6 persone a due passi dal Bassegoda Park, da 93€ a notte. holidu.it/d/32453116

6. Pirenei francesi La montagna si sa è da sempre il posto perfetto per godersi un cielo stellato, specialmente sulla cima del Pic du Midi de Bigorre, a nord della cresta principale dei Pirenei. Coloro che visitano il belvedere a 2.877 metri saranno premiati con un panorama davvero unico. Sia che vogliate godervi la vista sull’incredibile gamma di colline durante il giorno, all’alba o al tramonto, o semplicemente osservare le stelle, nell’Osservatorio in cima, un’escursione vale decisamente la pena.

Dove vedere le stelle sui Pirenei francesi: Per raggiungere la Dark Sky Reserve, designata dall’IDA nel 2013, sulla cima del Pic du Midi, è necessario prendere la funivia dalla Station de la Mongie, il tragitto dura circa 15 minuti. Lasciatevi incantare da questo luogo eccezionale e visitate il Pic du Midi e il suo osservatorio nel corso di una speciale gita al tramonto e partecipate all’osservazione delle stelle. Basta prendere in considerazione le condizioni meteorologiche!

Una notte stellata: Il modo migliore per godersi sarà passare una giornata intera a Pic du Midi. La giornata inizierà con la salita da La Mongie la mattina presto, una vista panoramica dall’alto, una vista al museo e al planetario, pausa pranzo e l’incredibile Pontoon: un ponte di 12 m sospeso nel vuoto per sentirsi i padroni del mondo! Tutto questo per prepararsi al meglio per la vista delle stelle cadenti la sera.

Dove alloggiare: Cottage per 10 persone nei Pirenei francesi, a partire da 271€ a notte. holidu.it/d/3739734

7. Rovigno, Istria Osservare le stelle è possibile solo in mezzo alla natura? No, c’è un altro modo! Un luogo popolare per le vacanze estive è la città croata di Rovigno, sulla costa adriatica, a poca distanza dall’Italia. Se pensate di dover fare a meno della pioggia di stelle in agosto, vi sbagliate. Ogni anno la luce viene spenta in tutta la città durante la notte di San Lorenzo. Il giorno della commemorazione del santo coincide con il culmine delle Perseidi, per questo motivo le stelle che cadono dal cielo sono chiamate “Lacrime di Lorenzo”.

Dove vedere le stelle a Rovigno: Trascorrere questa notte a Rovigno è semplicemente un’emozione unica: in tutte le piazze, ogni luce artificiale viene spenta e le candele e le torce illuminano le strade, rendendo l’atmosfera decisamente romantica. La musica, proveniente dalle tantissime esibizioni per le strade della città, e il suono del mare completano il tutto. Quando ogni secondo le stelle attraversano il buio del cielo notturno, sarete al settimo cielo!

Una notte stellata: In ogni piazza ci sarà qualche evento in programma durante questo periodo stellato, basterà girare per le strade della bella cittadina e lasciarsi trasportare dall’atmosfera.

Dove alloggiare: Casa vacanza per 6 persone con piscina e terrazza, a meno di 1 km dal centro, da 111€ a notte. holidu.it/d/832865

