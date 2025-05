Olimpiadi 2026, la Lombardia si prepara: maxi piano per una Malpensa da 400mila visitatori

Malpensa si sta attrezzando nel migliore dei modi per accogliere i 400mila visitatori attesi in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tutti gli interventi previsti dal masterplan sono ormai in fase di definitiva attuazione e completamento.

“Ancora una volta, grazie anche al contributo di SEA, l’eccellenza e la concretezza lombarda trovano conferma. Il sopralluogo che abbiamo effettuato oggi in aeroporto è stata l’occasione per averne ulteriore prova”, ha dichiarato il Presidente della Commissione Territorio, Jonathan Lobati (Forza Italia), che ha guidato una delegazione della Commissione regionale in visita a Malpensa.

Presenti anche i Consiglieri regionali Marco Bestetti, Michele Schiavi e Romana Dell’Erba (Fratelli d’Italia), Giuseppe Licata e Jacopo Dozio (Forza Italia), Pietro Luigi Ponti, Gian Mario Fragomeli, Alfredo Simone Negri e Samuele Astuti (PD). Ad accogliere la delegazione è stato Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA, che ha sottolineato: “Gli interventi infrastrutturali, realizzati nel rispetto della sostenibilità ambientale, miglioreranno ulteriormente l’efficienza dello scalo, con effetti positivi sulla qualità dei servizi per i passeggeri”.

Olimpiadi 2026: Malpensa aspetta 400mila persone

Per l’evento olimpico, si stima il transito di 400mila persone, 37.200 stakeholder, con picchi giornalieri fino a 55mila visitatori e la gestione di almeno 2.500 bagagli fuori misura. Solo per la cerimonia inaugurale sono previsti almeno 50 voli di Stato.

Il Masterplan prevede interventi suddivisi in fasi:

ampliamento del terminal passeggeri

nuove aree di sosta per aeromobili

potenziamento del sistema piste con nuovi taxiway e raccordi

creazione di aree per lo scambio intermodale e per forme di trasporto innovative

nuovi magazzini di seconda linea e servizi dedicati al cargo

L’obiettivo è far fronte a una domanda stimata in 42,8 milioni di passeggeri entro il 2035, con un incremento di circa 14 milioni nei prossimi dieci anni. Si prevede anche una crescita significativa del traffico merci, destinato a raggiungere 1 milione di tonnellate l’anno, dieci volte il volume attuale.

Per supportare questo sviluppo:

saranno realizzati tre magazzini cargo di prima linea (15mila m² ciascuno, alti 15 metri)

verranno costruiti sette fabbricati di seconda linea da 41mila m² complessivi, più altri due nella seconda fase (2026–2030)

ogni struttura sarà dotata di piazzale per la movimentazione, sosta mezzi, carico/scarico e parcheggio operatori

Un ulteriore intervento previsto è la creazione di un centro servizi per autotrasportatori, con parcheggi, officine e punto ristoro. Infine, saranno realizzati tre nuovi edifici per la movimentazione merci, destinati ad accogliere nuovi operatori interessati a stabilirsi a Malpensa già nel breve-medio periodo.