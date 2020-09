Non poteva mancare il Lago di Como sui vasetti in edizione limitata della Nutella

Poteva per caso mancare il Lago di Como nell’edizione speciale dei vasetti della Nutella per promuovere le bellezze del nostro Paese?! La risposta è di quelle scontate.

Dal 12 ottobre gli amanti della famosissima crema alle nocciole, la più conosciuta al mondo, potranno acquistare un’edizione speciale dei mitici vasetti: 30 nuovi barattoli in edizione limitata con l’immagine dei luoghi più suggestivi della Penisola.

“Ti Amo Italia” è la nuova trovata della Ferrero in collaborazione con Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo, per celebrare in tutto il mondo le meraviglie italiane.

Il vasetto numero 16 di questa edizione speciale è dedicato al Lago di Como e raffigura Varenna, il suggestivo borgo sul ramo lecchese. Il Lago di Como è stato scelto per rappresentare la Lombardia in quello che vuole essere un viaggio in tutte le regioni del Bel Paese tramite i suoi scorci più significativi.

Una visita virtuale in queste 30 meraviglie italiane che si potrà fare comodamente da casa propria: basterà inquadrare il QR code su ogni barattolo per poter immergersi virtualmente in un paesaggio mozzafiato.

Le bellezze italiane viaggeranno ancora una volta in tutto il mondo.