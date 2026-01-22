Neve in pianura al Nord: tra venerdì e sabato fiocchi possibili anche a Milano, in Lombardia e nel Comasco

Il freddo torna a farsi sentire sull’Italia e nei prossimi giorni potrebbe aprirsi una breve finestra invernale capace di riportare la neve anche a quote molto basse. Le temperature sono destinate a scendere in modo deciso per l’arrivo di masse d’aria di origine artica, creando condizioni favorevoli a precipitazioni nevose in diverse zone del Nord. Lo riporta IlMeteo.it.

Alla base di questo possibile scenario c’è un meccanismo tipico delle pianure settentrionali: l’accumulo di aria molto fredda nei bassi strati. A partire da mercoledì 21 gennaio l’aria gelida, più pesante di quella mite, tenderà a “scivolare” verso il suolo e a rimanere intrappolata vicino al terreno, soprattutto nelle ore notturne. In questo modo si formerà uno strato freddo persistente, con temperature prossime o inferiori allo zero anche durante il giorno.

La situazione potrebbe evolvere tra venerdì 23 e la mattinata di sabato 24 gennaio, quando una perturbazione più umida in arrivo dall’Atlantico raggiungerà il Nord Italia. L’aria più mite scorrerà sopra questo strato gelido senza riuscire a rimuoverlo, favorendo la trasformazione della pioggia in neve fino a quote molto basse e, localmente, anche in pianura.

Secondo gli attuali aggiornamenti, le aree potenzialmente più interessate sarebbero:

il Piemonte, con possibili nevicate diffuse anche sui principali centri urbani;

la Lombardia, dove i fiocchi potrebbero comparire soprattutto tra Varesotto, Pavese, Bergamasco e area milanese, qui con il rischio di fasi di neve mista a pioggia;

le zone interne della Liguria e l’Emilia occidentale, in particolare il Piacentino.

Como e dintorni

Per quanto riguarda Como e il Comasco, al momento lo scenario resta più prudente: la possibilità di vedere la neve in città è concentrata soprattutto nella mattinata di sabato 24 gennaio, con margini di incertezza ancora elevati. Più probabile, invece, un interessamento delle aree collinari e prealpine, dove le temperature più basse renderebbero più semplice la trasformazione delle precipitazioni in neve.

Si tratta di configurazioni meteorologiche che negli ultimi anni si sono fatte sempre meno frequenti. La difficoltà principale è riuscire a mantenere lo strato d’aria fredda vicino al suolo abbastanza a lungo da consentire alle precipitazioni di cadere sotto forma di neve. Se questo equilibrio dovesse reggere, potremmo assistere a un episodio dal sapore decisamente invernale, con scenari che ricordano quelli di un tempo, soprattutto al Nord e sulle fasce prealpine.