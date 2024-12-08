Natale d’altri tempi a Villa Bernasconi sul Lago di Como

Magico Natale a Villa Bernasconi a Cernobbio. Dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, la villa torna ad essere una casa abitata come nel secolo scorso, dove va in scena un Natale d’altri tempi!
Laboratori per le scuole, concertini, animazioni teatrali e di lettura a voce alta renderanno l’esperienza di visita ancora più ricca e coinvolgente, di sala in sala, fino in torretta dove prenderà il via un viaggio fantastico, in cui i bambini, indossando l’oculos voleranno con Babbo Natale in mongolfiera, sopra le case di Cernobbio per aiutarlo nella distribuzione dei regali (posti limitati su prenotazione).
Programma
Dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
Natale a Villa Bernasconi
Mostre ed eventi compresi nel biglietto d’ingresso al museo, salvo ove diversamente specificato
BIGLIETTI:
€ 8,00 intero
€ 7,00 ridotto parcheggio (per chi è in possesso del ticket per la sosta a pagamento a Cernobbio)
€ 5,00 ridotto
Gratuito under 14, over 75, Cernobbiesi (altre gratuità)
Le mostre
Sulle note dell’arte
Mostra personale di Fabio Nicora organizzata da GALP Cernobbio in collaborazione con il Comune di Cernobbio
A cavallo di un sogno
Mostra di cavallini storici del Museo del Cavallo giocattolo
Gli eventi
8 dicembre 2024 ore 16
Un cavallino tutto per me
Racconto e laboratorio (fascia d’età 6-10 anni) a cura di Orticolario e Teatro dei Burattini di Como
Prenotazione obbligatoria QUI
12 dicembre 2024, h. 17
La favola di Natale, le canzoni dei film russi più amati dedicati al Natale
Con gli artisti del Teatro Bolshoi, Crossover Duo Mr. & Mrs. Wheelman. A cura dell’Associazione Russiacomo.
Biglietto € 30,00, prenotazione obbligatoria, tel. 335-8082670
13 dicembre 2024, h. 17
Insieme era il mondo
L’autrice del libro Anna Danielon dialoga con Lorenzo Canali e la cantante Isabella Tosca
Prenotazione obbligatoria QUI
14 dicembre 2024, h. 14:30-18
Magic Angels
Atelier creativo per adulti a cura di Doris Tilg, fashion designer e docente all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli
Prenotazione obbligatoria QUI
14 dicembre 2024, h. 18
Come il grano d’estate
Presentazione del libro con l’autrice Sonia Russo
15 dicembre 2024, h. 10-18
X-mas Jeans con l’Upcycle di Nicky Lab
Laboratorio creativo per ridare vita ai jeans usati (fascia d’età 15-35 anni) con l’artista che dipinge a mano i jeans d’Alta Moda
Partecipazione libera fino ad esaurimento dei posti disponibili
22 dicembre 2024, h. 15
Visita animata per le famiglie A cura di Cristina Quadrio
Prenotazione obbligatoria QUI
Vigilia e Santo Stefano
24 dicembre 2024, h. 10-18
Apertura straordinaria del museo
Dalle h. 14-17
Vigilia in Villa con Babbo Natale
Un pomeriggio insieme a Babbo Natale
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria QUI
26 dicembre 2024, h. 10-18
Apertura straordinaria del museo
Capodanno
28 dicembre 2024, h. 16
Villa Bernasconi Slow…Xmas
Visita guidata 25,00€ a cura di Slow Lake Como
Prenotazione obbligatoria QUI
31 dicembre 2024, h. 10-18
Auguri sotto il vischio
Apertura straordinaria del museo
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria QUI
3 gennaio 2025, h. 15
Visita animata per le famiglie
A cura di Cristina Quadrio
Prenotazione obbligatoria dal 22/12/2024 QUI
4 gennaio 2025, h. 16
Villa Bernasconi Slow…Xmas
Visita guidata 25,00€ a cura di Slow Lake Como
Prenotazione obbligatoria QUI