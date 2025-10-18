Villaggio di Natale e pista di pattinaggio XXL: il Natale comincia presto in Lombardia

Per gli amanti del Natale, per chi sogna già il profumo di cannella e la luce calda delle decorazioni: in Lombardia la magia comincia prima. Già da ottobre, infatti, il clima delle feste accende due luoghi speciali dove grandi e piccoli possono ritrovare il piacere di sognare.

A Concorezzo, nel cuore della Brianza, il Christmas World di AgriBrianza apre le sue porte il 18 ottobre, trasformando il grande store di via Dante in un villaggio da fiaba. Su oltre 1.500 metri quadrati si snoda un percorso luminoso tra alberi di Natale, villaggi Lemax, presepi, luminarie e decorazioni di ogni stile.

Un viaggio tra sogno e realtà, dove ogni angolo racconta una storia di luce e tradizione, mentre Santa Claus, gli elfi e le renne accompagnano i visitatori in un’atmosfera che profuma già d’inverno e biscotti caldi.

Per informazioni e orari: www.agribrianza.it.

A Giussano la pista di ghiaccio fino a gennaio

A pochi chilometri di distanza, anche Giussano si prepara a entrare nello spirito natalizio con la grande pista di pattinaggio coperta del Parco Urbano Oriana Fallaci, pronta ad accogliere i primi pattinatori da venerdì 31 ottobre.

La pista, ampia oltre 400 metri quadrati (34 x 12,5), offrirà divertimento per tutte le età grazie alla tensostruttura che consente di pattinare con qualsiasi tempo. Tra luci a led, musica diffusa, tunnel luminoso e sweet corner, l’atmosfera sarà da sogno. L’apertura ufficiale avverrà la sera di Halloween con lo spettacolo di fuoco del Duo Ignis, mentre nei weekend di dicembre arriveranno omaggi, gadget e persino il Grinch, pronto a far sorridere i più piccoli.

L’impianto sarà aperto fino al 25 gennaio 2025, tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 22, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22.

Il Villaggio di Natale nel Parco Urbano

Dalla seconda metà di novembre accanto alla pista sorgerà anche il Villaggio di Natale di Giussano 2025, con casette in legno, idee regalo, prodotti tipici e artigianato locale. L’iniziativa, voluta dal Comune insieme alla Pro Loco Giussano, trasformerà il parco in un piccolo mondo di luci e colori, unendo l’atmosfera delle feste alla voglia di sostenere i commercianti del territorio.

“Abbiamo voluto un Natale che faccia sognare ma anche valorizzi la nostra comunità – spiegano il sindaco Marco Citterio e l’assessore Paola Ceppi –. Si potrà pattinare, ascoltare musica, gustare dolci e scoprire tante idee regalo restando nel cuore della città”.