Musei Card_Villa Carlotta, Lions e Regio Insubrica: convegno sulla “Terra dei Laghi” il 7 novembre

Il convegno promosso dal Lions per la Regio Insubrica e l’Ente Villa Carlotta, con il patrocinio della Comunità di Lavoro Regio Insubrica, è l’occasione per suggerire nuove modalità di fruizione di un patrimonio di grande rilevanza, creando così nuove sinergie tra i musei del Canton Ticino, Lombardia e Piemonte.

L’obiettivo è quello di promuovere l’integrazione dell’area transfrontaliera con la definizione di uno strumento che metta in rete le realtà museali e gli itinerari ad esse collegati, per riprendere consapevolezza di un’identità territoriale e linguistica in parte dimenticata e arrivare a una promozione culturale e turistica di qualità.

Mutuando una precedente esperienza collaudata dalla città di Torino dal 1995, poi estesa alla Regione Piemonte, che attualmente comprende oltre duecento realtà culturali, è nato Abbonamento Musei di Regione Lombardia che ha riscosso un notevole successo. Il tavolo di confronto vuole essere l’occasione per proporre questo modello anche alla Regio Insubrica, che comprende il Canton Ticino, le Province di Como, Lecco, Varese, Novara, Verbano Cusio Ossola.

La capillare diffusione di una card incide nel rapporto tra musei e pubblico, permettendo di accedere liberamente ai luoghi e alle esposizioni, favorendo un nuovo modo di fruire il museo, inteso come realtà da vivere in relazione con il territorio. La possibilità di aderire al circuito rappresenta uno strumento di welfare culturale al servizio di una comunità allargata come quella della Regio Insubrica. Così tutti i beni, a prescindere dalla proprietà e localizzazione, possono essere considerati come un grande museo diffuso e il pubblico potrà ampliare i suoi percorsi di visita in un territorio vasto ed eterogeneo.

Questo convegno rappresenta un primo confronto, finora mai realizzato, tra Italia e Canton Ticino su questo tema. I rappresentanti delle istituzioni regionali, delle reti e dei sistemi museali racconteranno la loro esperienza e si confronteranno tra loro per delineare delle strategie operative finalizzate a rendere possibile l’attuazione della Regio Insubrica Musei Card. Un utile e semplice strumento di integrazione territoriale transfrontaliera che i Lions possono promuovere seguendo in questo i principi e i collaudati esempi di collaborazione lionistica internazionale.

Modalità di partecipazione:

Il convegno è liberamente accessibile e si terrà in modalità online, previa prenotazione.

È richiesta l’iscrizione tramite modulo online pubblicato sul sito web: www.villacarlotta.it.

Programma dell’evento:

Il programma dell’evento è disponibile: https://www.villacarlotta.it/it/eventi/

Info

Villa Carlotta

Tremezzina (CO) – Via Regina, 2

+39 (0) 0344 40405

Apertura stagione 2020: 22 maggio – 8 novembre

Orari e prezzi: https://www.villacarlotta.it/it/visita/