Monticello inaugura la prima Entertainment Spa in Italia: la nuova era del benessere tra relax e spettacolo

Monticello SPA
Monticello SPA

Monticello Brianza, 29 agosto 2025 – Giovedì 11 settembre Monticello Spa inaugura ufficialmente Monticello The Entertainment Spa, la prima spa italiana dove il benessere si unisce all’intrattenimento. Dopo il pre-opening di agosto e i lavori di ristrutturazione, la struttura accoglie il pubblico con una hall moderna e immersiva e un bistrot ampliato, aperto anche agli ospiti esterni, perfetto per pause, aperitivi o cene leggere.

L’evento inaugurale, dalle 18:30 alle 23:30, sarà animato da spettacoli dal vivo firmati dalla compagnia internazionale Elementz e ispirati a The Greatest Showman: cantanti, acrobati e performer accompagneranno gli ospiti tra luci, colori e scenografie emozionanti. Musica dal vivo, cerimonie benessere e aufguss a tema completeranno l’esperienza sensoriale, con due pacchetti serali disponibili: The Greatest Show Spa & Dinner (ingresso serale, cena a buffet e cerimonie) e The Greatest Show (solo ingresso e spettacoli).

Con questa inaugurazione Monticello Spa propone un nuovo modello di esperienza termale, dove relax e intrattenimento si fondono in un unico percorso emozionale, segnando una vera e propria rivoluzione nel mondo del wellness in Lombardia.

