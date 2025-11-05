Il migliore alloggio per famiglie è sul Lago di Como, premiato da Airbnb

Una villa sul lago dove tutto parla di famiglia. Nel cuore del Triangolo Lariano, a Barni, c’è una villa che racconta un modo diverso di ospitare. Qui Elisabetta, 54 anni, ha trasformato una casa di famiglia in un luogo pensato per chi viaggia con bambini: uno spazio dove il tempo rallenta e l’accoglienza profuma di casa.

Dopo una carriera nel marketing e nella comunicazione, Elisabetta ha scelto di lasciare la città per dedicarsi alla famiglia e alla qualità del tempo. “Nel 2007 ho lasciato il mio ruolo in azienda e, con la nascita di nostra figlia, è cambiato tutto. Volevo creare qualcosa di autentico per le famiglie”, racconta.

Giochi, libri e consigli come a casa

Nel 2016 acquista una villa abbandonata e la trasforma in un rifugio dove ogni dettaglio è pensato per i piccoli ospiti. Giochi personalizzati in base all’età, una libreria multilingue arricchita dai libri portati dagli ospiti da tutto il mondo, spazi ampi e rilassanti per i genitori.

“Ospiti felici, host felice” è il suo motto. Elisabetta accompagna ogni famiglia prima, durante e dopo il soggiorno, con consigli su itinerari autentici, eventi locali e luoghi nascosti del Lago di Como.

Da Barni al mondo: il riconoscimento di Airbnb

Oggi Elisabetta è tra i sei host italiani premiati da Airbnb nella prima edizione dei “Maestri dell’Accoglienza Made in Italy”, ricevendo il titolo di Miglior alloggio per famiglie. Un riconoscimento che celebra chi rende speciale ogni soggiorno con gesti sinceri e attenzione autentica.

“Ogni ospite mi ha insegnato qualcosa. Non avrei mai immaginato che la mia casa potesse diventare un punto di riferimento per tante famiglie da tutto il mondo”, racconta.

Nel silenzio delle colline di Barni, tra il profumo di bucato e le risate dei bambini, la sua villa è diventata un piccolo simbolo dell’ospitalità italiana più vera: quella che nasce dal cuore.

I Maestri dell’Accoglienza Made in Italy 2025

Daniela – Marino (Lazio)

Miglior alloggio qualità-prezzo

Ha trasformato un appartamento inutilizzato in un rifugio autentico, dove ogni dettaglio parla di cura e umanità.

Elisabetta – Barni (Lago di Como, Lombardia)

Miglior alloggio per famiglie

Una villa immersa nella natura pensata per genitori e bambini, con giochi personalizzati e libri da tutto il mondo.

Graziano – Cisternino (Puglia)

Ospitalità eccezionale

Ha ridato vita all’appartamento dei nonni con l’aiuto della famiglia, offrendo un’accoglienza genuina e radicata nel borgo.

Martina – Moena (Trentino-Alto Adige)

Miglior alloggio per Milano-Cortina 2026

Gestisce da 1.000 chilometri di distanza la casa di famiglia in Val di Fassa, amata anche da atleti olimpici.

Matteo – Montelupo Fiorentino (Toscana)

Esperienza straordinaria

Ceramista, insegna agli ospiti l’arte del tornio nella sua bottega rinascimentale, trasformando la tradizione in esperienza viva.

Roberto – Scopello (Sicilia)

Miglior alloggio rurale

Ha realizzato il sogno del padre: un rifugio immerso nella natura siciliana, dove silenzio e autenticità sono i veri lussi.