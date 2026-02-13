Search

San Valentino sotto la pioggia: il ciclone porta maltempo. Le previsioni per Como, Erba, Canzo e Cantù

San Valentino con l’ombrello sul territorio comasco. Secondo le previsioni di Il Meteo.it, la giornata di sabato 14 febbraio sarà segnata dal passaggio del cosiddetto ciclone di San Valentino, una perturbazione che interesserà buona parte dell’Italia e che porterà nuvolosità diffusa, piogge e clima umido anche in Lombardia.

Il quadro meteorologico sarà quindi poco favorevole alle iniziative all’aperto, con precipitazioni intermittenti e temperature in linea con le medie del periodo, ma percepite come più basse a causa dell’umidità.

Le previsioni città per città

A Como, la giornata si annuncia molto nuvolosa con piogge sparse, soprattutto tra mattino e primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 8 e 10 gradi.

Situazione simile a Erba, dove Il Meteo.it segnala cielo coperto e pioggia debole o intermittente, con valori termici compresi tra 7 e 8 gradi.

A Canzo, complice anche la posizione più interna e collinare, il maltempo potrebbe risultare più persistente nelle prime ore della giornata. Attese nubi compatte e precipitazioni deboli, con temperature tra 6 e 8 gradi.

Anche Cantù sarà coinvolta dal passaggio perturbato, con cielo coperto e possibili piogge, soprattutto al mattino. Le temperature previste si aggirano tra 7 e 9 gradi.

Il ciclone di San Valentino, come evidenziato dalle analisi di Il Meteo.it, non porterà fenomeni estremi sul Comasco, ma sarà sufficiente a rendere il 14 febbraio una giornata grigia, umida e instabile, più adatta a programmi al chiuso che a passeggiate romantiche all’aperto.

